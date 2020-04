Expertos dicen que los chicos deben salir, pero temen que la situación se desmadre

Es “posible” y hasta “necesario” que los niños, fundamentalmente los más pequeños, comiencen a salir un rato por día, caminen, sientan el sol en sus caras. Los especialistas, incluso algunos que forman parte del equipo que asesora al presidente de la Nación, acuerdan con una flexibilización de la cuarentena en ese sentido. Pero (siempre hay un pero) se preguntan cómo se controlará. Advierten sobre la dificultad para regularla, sobre todo en las ciudades densamente pobladas.

El tema está en la agenda de la Casa Rosada, confió la jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, Angela Gentile, quien integra el comité de asesores del Gobierno central. “El planteo de flexibilizar el aislamiento de los más chiquitos” tuvo muy buena recepción en ese ámbito, indicó la profesional, quien explicó que es hora de poner en agenda a los infantes, pues hasta ahora “las medidas oficiales y los medios de comunicación apuntan sólo a los casos más críticos, como los adultos mayores”.

“Fue un planteo concreto (que se hizo en el encuentro entre Alberto Fernández y el comité de asesores)”, señaló Gentile. “Se debe empezar a pensar en salidas para los más chicos, sobre todo para los menores de cinco años, que podrían consistir en caminatas saludables al lado de un hermano mayor o de un adulto, guardando el adecuado distanciamiento”, puntualizó.

La médica pediatra resaltó que “los niños no te dicen con palabras ‘estoy deprimido’, pero se expresan mediante acciones, se ponen más irritables o ansiosos”, refirió. Para añadir que efectivamente “se está percibiendo ansiedad en los chicos, y los padres y madres nos cuentan que se encuentran ante situaciones muy difíciles de manejar con ellos”.

El control lo deberán organizar las autoridades y la normativa que pueda dar lugar a esa posibilidad es facultad del presidente de la Nación, dejó caer Gentile.

Médicos infectólogos coincidieron en que “es posible” implementar breves salidas para los niños, como dar una vuelta cerca de sus casas, aunque -como se dijo- advirtieron sobre la dificultad de regularlas, fundamentalmente en lugares con alta densidad de población.

No es lo mismo controlar esas salidas en un tranquilo barrio de la periferia que en una zona del microcentro o cercana.

“Veo posible que los niños den una vuelta por el barrio, la dificultad pasa por la regulación de la actividad”, sostuvo la infectóloga Carlota Russ, también integrante del comité de expertos que asesora al presidente. Hay ciudades y ciudades y, dentro de un mismo distrito, barrios y barrios. Ese parece ser hoy el problema a resolver.

Miembro del comité de la Sociedad Argentina de Pediatría y médica pediatra de la Fundación Hospitalaria, Russ proyectó: “En un lugar poco poblado podés programar que salgan a tal hora, organizando las salidas por vereda o por número de documento. Pero en un barrio de una ciudad grande, con edificios, habría que empezar por relevar la cantidad de niños que hay”, ejemplificó, para advertir que “en caso de que se flexibilice la cuarentena, las salidas con niños tendrían que ser muy barriales o locales, porque hay que evitar que un paseo de media hora con un pequeño se transforme en uno de dos horas con cinco chicos”, subrayó.

Por su lado, la médica infectóloga del Hospital Italiano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, María Laura Barcán, dijo adherir a la idea de relajar el aislamiento obligatorio dispuesto el 20 de marzo último para los niños. Y al respecto refirió a “estudios realizados” que demuestran que “los efectos que puede tener el aislamiento en los chicos, sobre todo en los más pequeños, son bastante difíciles”.

No obstante, fue tajante al hablar del cuidado. “Si llevan barbijos, mantienen el distanciamiento y las manos limpias, los niños no son contagiosos porque, además, no es un virus que se aerosoliza, como el sarampión, la varicela o la tuberculosis, sino que se transmite por gotas”, explicó.

Al igual que sus pares, aclaró que deben ser “salidas breves, cerca de las casas y acompañados por un adulto”.

La Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, afirmó que “los más chiquitos y los adolescentes son los que mejor han cumplido con el aislamiento. Hay que decírselo a ellos y felicitarlos, pues se trata de quienes más resignaron de su vida cotidiana, empezando por la escuela”.

“Si bien en situación de emergencia los estados pueden restringir algunos derechos de la familia, incluidos los niños, es preciso contemplar los derechos y el interés superior de los chicos. Es por ello que se debe pensar en cómo avanzar con salidas muy pautadas y cuidadas”, dijo Graham, quien contó que anteayer habló del tema durante un encuentro que tuvo con el presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

En este contexto general, la titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, Angela Gentile, consideró “muy importante hacer escuchar una voz para los chicos. También me preocupa que se realicen los controles pediátricos, porque siguen tendiendo las patologías habituales, además de vacunarlos según el calendario oficial recomendado”, remató.

