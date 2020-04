Por la muerte del médico se mira a la clínica de Brandsen

Héctor Bornes quedará en la historia por haber sido el primer médico en morir por coronavirus en la provincia de Buenos Aires, el sector más poblado del país y el lugar en donde están puestos los ojos de todos los infectólogos.

Sucedió el jueves por la tarde en el hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas, al que había sido derivado luego de complicarse su cuadro tras recibir el positivo del hospital Rossi de La Plata.

En nuestra ciudad, además, había estudiado y recibido este médico clínico de sólo 56 años (el 7 de mayo iba a cumplir 57). ¿Cómo se contagió y por qué murió tan pronto si hasta unas horas antes estaba charlando con amigos desde su domicilio particular?

Luego del dolor y la impotencia de sus colegas, ahora llegó el turno de la investigación. Tanto en San Vicente como en Cañuelas las miradas apuntan al Instituto Médico Brandsen. Este sería el punto 0 de una cadena que contagios en la región que pudieron evitarse. Es el mismo centro médico en donde murió Walter Montillo, el padre del ex futbolista de San Lorenzo. También su abuelo y se infectó su madre. Y el mismo lugar en donde trabajaba el enfermero Silvio Cufré, de San Vicente, que falleció la semana pasada tras haber dado positivo de COVID-19.

“Hace tres meses que estamos trabajado por orden del Intendente con un protocolo de bioseguridad para frenar lo que suponíamos podía pasar con esta enfermedad. Pero lamentablemente nos ha sorprendido el ingreso del virus a través de una institución privada que es el Instituto Médico Brandsen. Es público conocimiento lo sucedido allí y se encuentra en investigación porque hay una demanda penal”, comenzó con la explicación Alejandro Belleri, subsecretario de salud de San Vicente.

En Cañuelas decretamos 48hs de duelo por el fallecimiento del Dr. Héctor Bornes, vecino de San Vicente, que ejerció su profesión por más de 30 años en nuestro Hospital Marzetti. Mi más sentido pésame a todos sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. — Marisa Fassi (@marisafassi) April 24, 2020

“Primero se contagiaron unos profesionales en dicha institución que son vecinos de nuestra ciudad. Como tuvieron vínculo estrecho con personal del hospital fueron aislados. En total tenemos 50 personas en cuarentena”, siguió el funcionario que aseguró que el ingreso del virus a su Ciudad fue por este contagio masivo. “Si esto no hubiese ocurrido seguro que no tendríamos positivos”.

La primera contagiada de la familia fue Silvia Marelli, esposa de Bornes y madre de Sebastián y Manuel, los hijos de la pareja. Los cuatro estaban realizando el aislamiento obligatorio en su domicilio. Pero el miércoles por la noche el doctor se empezó a sentir mal. Primero acudió al hospital Carrillo y fue derivado rápidamente al Cuenca Alta, donde estuvo en terapia intensiva y falleció unas horas después. Fue tan repentino que asusta.

El director ejecutivo del hospital de San Vicente, Gustavo Carbonel, compartió el profundo dolor de toda la comunidad médica por el fallecimiento de su compañero y amigo. “La semana pasada comenzó con síntomas gripales, pero como no mejoraba se realizó un hisopado. El miércoles supimos del resultado positivo y el jueves se presentó aquí pero fue trasladado al Cuenca Alta”, relató.

Pese a no existir a ese momento ningún paciente internado con coronavirus en dicho hospital, se decidió realizar una desinfección general. “En las próximas 48 horas estará cerrado; el lunes esperamos poder volver a abrir para recibir a toda la comunidad de la zona”.

El hospital Carrillo no tenía personas con coronavirus internadas, pero sí 50 trabajadores de la salud realizando una cuarentena obligatoria por ser sospechosos. “Lo extendimos a 21 días y cuando tengamos todos los resultados vamos a reincorporarlos”.

EN SU BARRIO, SILENCIO Y TRISTEZA

Un poco alejado del centro está el domicilio de la familia Bornes. Una casa de dos pisos con rejas negras y un perro en la puerta. Allí vivieron, con inmenso dolor, sus familiares más cercanos la terrible noticia de su fallecimiento. Ni siquiera pudieron recibir una visita.

Orlando tiene una gomería en la valle Almirante Brown, a la vuelta de la casa del doctor fallecido. Abrió hace unos días pero ayer no pudo estar al frente porque se sentía muy apenado por la muerte de su amigo.

“Me descompuse cuando me enteré. Lo vi hace unas semanas y me dijo cuídate, cuando me enteré que estaba jodido lo llamé y le dije ‘¿al final quién se tenía que cuidar?’. Era un tipo bárbaro, de las mejores personas que conocí”, contó en la puerta de su domicilio que está al lado de su gomería.

Reveló que era una persona muy reservada pero que tenía una relación muy cercana con sus amigos. Hincha de River pero fanático del basquet. “Una vez por semana se iba con un grupo a tirar al aro en una cancha del pueblo”.

También se sumó Pedro, vecino de la misma cuadra. Contó que como en San Vicente todos están cumpliendo la cuarentena de manera estricta “no hay contacto con nadie y la verdad es que me enteré ayer de todo”.

“El jueves por la noche vino una delegación del municipio a desinfectar su casa y las casas de al lado. No nos vemos mucho y no tenemos contacto”, continuó esta persona que vive enfrente.

En el domicilio de Bornes están su auto y el de su esposa. También el de su hijo mayor. No hay movimiento ni visitas. Sólo silencio y dolor. También mucha preocupación. Y un dejo de bronca por una muerte que pudo evitarse.