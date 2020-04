Juan Palomino: “Nunca cuestionaría la intimidad de Maradona”

Más allá de la gesta futbolística, de esas gambetas extasiantes, de sus corridas olímpicas, de su calidad para las definiciones y de esa picardía única que lo llevó a atreverse a hacer “el” gol con la mano, Juan Palomino (58), que espera para este año el estreno de “Maradona: sueño bendito”, la biopic de Amazon en la que se pone en el cuerpo de un atormentado Diego maduro, elige rescatarlo como “un referente deportivo solidario, emblemático, mítico, que no dudó en ponerse del lado de los que menos posibilidades tenían para enfrentar el poder”.

Esa actitud, confiesa el actor platense en diálogo con EL DIA, es lo que siempre lo ha cautivado de Maradona, a quien tuvo el titánico desafío de interpretar para la pantalla chica en uno de los estrenos más esperados de este 2020 afectado por la pandemia.

“Me parece que la intimidad de las personas son eso, íntimas, por más conocida que sea”

Aún sin fecha de debut, y con el rodaje de la segunda temporada en stand by por la cuarentena, la producción, que tiene como showrunner al cordobés Alejandro Aimetta, abarca desde la juventud en Villa Fiorito, pasando por la gloria en México ‘86 y el Napoli, hasta el final de su carrera como jugador. En sus diez primeros capítulos, el astro del fútbol está encarnado por tres actores, según pasan los años. Los primeros son Nicolás Goldschmidt y Nazareno Casero. Palomino, el último, le presta su pesado cuerpo (tuvo que engordar más de veinte kilos para entrar en personaje) a la etapa más tormentosa de “El Diez”, actuando momentos históricos como el partido homenaje que tuvo en la Bombonera en 2001 y la dirección técnica de la Selección en Sudáfrica 2010.

“Siempre me cautivaron los gestos que Diego ha tenido con sus compañeros, no sólo de su mismo equipo, sino también frente a otros, de generar un sindicato de jugadores, de plantarse frente a la FIFA y decirles ‘loco, no podemos jugar con 45 grados de temperatura’, habla de una persona generosa, de convicciones. Esa forma que tuvo de incentivar al equipo en el 86... Maradona se corrió del lugar de referente, enfrentó a los sectores del poder, poniéndose del lado de los que tenía que ponerse”, remarca Palomino, emocionado al hablar del actual DT del Lobo.

Dice que nunca se atrevería a juzgarlo como hombre, ese “ángel caído que pasó de tenerlo todo a no tener a nadie, que tuvo que sobrellevar esa soledad en medio de otras caídas” y que, en definitiva, “habla de la humanidad” de un ser elevado por multitudes a la categoría de Dios. “No lo cuestiono, nunca lo cuestionaría, ni atacaría su intimidad. Me parece que la intimidad de las personas son eso, íntimas, por más que sea una persona reconocida en el mundo entero”, admite el actor .

En este sentido, Palomino elige quedarse “con la épica, con un hombre que hizo lo que pudo como padre, como esposo, como hijo”, con esa imagen eterna del gol con la mano, “porque sólo a él se le podría ocurrir hacerlo y salir airoso… como un barrilete cósmico, como lo definió Víctor Hugo, porque no era políticamente correcto. Me quedo con esas inconductas que salen de ese margen que generalmente te exige el poder económico cuando te contrata”.

Reconoce el intérprete, que hace tevé desde hace casi treinta años tras su debut, en 1992, de la mano de Alejandro Doria en “Amores” (Telefé), que “no ha sido fácil” ponerse en la piel de Diego pero que ha sido una experiencia “nutritiva”, que ha sorteado gracias a la ayuda del equipo técnico y artístico que incluye a reconocidas figuras como Mercedes Morán y Rita Cortese (Doña Tota), Pepe Monje y Claudio Rissi (Don Diego), Laura Esquivel y Julieta Cardinali (Claudia Villafañe), Leonardo Sbaraglia (Guillermo Coppola), Peter Lanzani (Jorge Cyterszpiler), Marcelo Mazzarello (Carlos Bilardo), Darío Grandinetti (César Menotti) y Nicolás Furtado (Daniel Passarella).

Maradona, que le dio el visto bueno a Aimetta para crear esta producción, no tuvo curiosidad en saber cómo Palomino iba a abordar su personaje, algo que sirvió para construir “una mirada mucho más objetiva, sin condicionantes”, que lo dejó al actor conforme con el resultado que espera pronto podamos ver en la pantalla.

VOLVER A VIVIR CON MAMÁ

Aunque extraña a su pareja y a sus hijos, de quienes se encuentra circunstancialmente distanciado, a causa de esta cuarentena social, preventiva y obligatoria en la que nos encontramos desde hace ya más de un mes, Palomino volvió a sentirse niño en tanto pasa el aislamiento en un departamento porteño con su madre Alicia (77) con quien no compartía techo desde hacía casi 40 años.

Claro que para que la convivencia funcionara los dos tuvieron que “deconstruir una serie de actitudes”, y negociaron. “Nos entramos a complementar desde la limpieza, desde la cocina, desde la lectura, desde mirar un programa de televisión, desde las charlas”, cuenta el intérprete. Para el actor, esta experiencia fue clave para generar un vínculo con su mamá desde un lugar diferente, con tiempo de sobra ahora, donde aflora el pasado a través de recuerdos, quizás, nunca antes contados; quizás, olvidados.

“En el vínculo con mi madre aparece aquel niño que fui y que de alguna manera, a pesar de la distancia a conservar, y de los codos que se tocan, y la no existencia de besos ni abrazos ni caricias, prevalece la mirada maternal, en el caso de ella, y la mirada paternal, en mi caso también, al ser padre e hijo al mismo tiempo. Entonces estar signados por lo afectivo y la memoria hace muy bien porque eso despierta sensaciones que por lo menos a mí me permiten volcarlas al papel y cierta poética”, asegura el actor que en 1985 egresó de Escuela de Teatro platense, donde fue compañero de dos ex directores de la institución: Omar Sánchez y Colo DeMarchi.

Sus padres se conocieron en nuestra ciudad, de donde es oriunda Alicia. Su padre, José Palomino Cortez (83), nació en Cuzco, Perú, y llegó a La Plata para estudiar Medicina en la UNLP -aunque se dedicó a la radio- y así se conocieron, en “un Carnaval del Club San Martín, en 1956”, el barrio donde vivía su mamá. Cinco años después llegaría al mundo Juan, con su esencia artística. Sus padres vivieron juntos hasta hace un tiempo en la Ciudad de Buenos Aires pero ahora están separados.

“Papá se fue a vivir a la Casa del Teatro, y decidió ocupar un lugar en ese espacio que nos pertenece a los actores que, a pesar de las dificultades, y de lo que está pasando, la labor de Linda Peretz (presidenta) es imprescindible junto a todo el equipo. Con mucho amor, vehemencia y pasión llevan adelante la épica de estar atendiendo a queridos actores, actrices y cantantes, que han decidido vivir en ese espacio tan bello. Ojalá que todos pudieran tener esa experiencia”, destaca.

INCERTIDUMBRE ARTÍSTICA

Sensibilizado por la distancia de sus otros afectos (Charo Bogarín, su compañera, está pasando el aislamiento en Mar del Plata, junto a su mamá y su hija; Sofía, su hija mayor, está con su mamá, Adriana Ferrer; Aaron, el único hijo varón, con su mamá Sabrina; y Floriana, la más chica, vive en Río de Janeiro con su madre Lucila), a Palomino lo atraviesa también la incertidumbre generada por la pandemia del Covid-19 en tanto su sector, el artístico, es uno de los más perjudicados.

“Dentro de lo laboral, que es la parte que nos toca a la mayoría, y más al sector colectivo de actrices, actores, directores, cantantes, cantoras, es una situación bastante compleja si no has tenido una continuidad de trabajo, o contratado en relación de dependencia en algunos casos, porque no tenés recursos. Hay colegas que no tienen ni para comer y ni hablar de cómo van a hacer para pagar los servicios y el alquiler”, asegura el también músico que, comprometido con la causa, aporta su granito de arena como parte de SAGAI, desde donde gestionan, a través del Ministerio de Acción Social, ayudas para los más necesitados.

Este parate en lo profesional ha provocado una situación pocas veces vista en tanto, según el intérprete, “todos los actores nos hemos quedado en el mismo nivel: ninguno puede actuar. Ni Oscar Martínez, ni Pablo Echarri, ni Carlitos Pérez que hace teatro a la gorra. Estamos bien parejitos porque, ¿qué es un actor que no actúa? ¿cómo sobrevive psicológicamente de esa situación? Pero eso ya sería entrar en un lugar fino…”

“Creo que es un buen momento de reflexión, de encarar la mirada colectiva”

Y a pesar de que Palomino, en lo personal, tiene un respaldo económico, gracias a su participación en la serie de Amazon, sabe que hay una sola forma de hacerle frente a esta situación: “Entender que de acá se sale colectivamente. Lo individual, me parece, va a ser un gesto que va a quedar para antes de la pandemia”. Para el actor, este contexto que estamos atravesando nos está dando una oportunidad para ser mejores personas. “Creo que es un buen momento de reflexión, de encarar la mirada colectiva, fundamentalmente, a pesar de que muchos están solos”.

Palomino, que fue enfermero del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero durante tres años, como parte del Servicio de Rehabilitación, desde donde llevó adelante, junto a la doctora Silvia Cardone y el doctor Adolfo Pérez, un proyecto a través del cual los pacientes, por primera vez, hicieron una función de “Un sueño inolvidable” de Polo Lofeudo en la Escuela de Teatro en 1974, opina que las medidas tomadas por el gobierno para hacerle frente a la pandemia fueron “dolorosamente acertadas”, en tanto implicó un parate a nivel económico, “pero me parece que la consigna ‘vamos por la vida, que de la economía se vuelve’, es muy acertada”.