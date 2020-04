La inseguridad en tiempo de whatsapp: estremecedor relato vecinal sobre ladrones que rompen puertas y caminan por los techos

Una vecina dejó en mensajes a un grupo de whatsapp que se armó en su barrio, un impactante testimonio sobre la inseguridad cotidiana. Ocurrió en la zona de 120 entre 526 y 527 donde se asegura que este tipo de "cadenas" son moneda corriente durante las noches y que se han intensificado desde que empezó la cuarentena. Todo ocurre muy cerca de la rotonda de ingreso a la ciudad donde hay una dependencia policial.

El hilo de mensajes empezó con una vecina que advirtió al grupo que estaba sonando una alarma y rápidamente otro miembro del grupo hizo saber que "alguien" estaba golpeando un portón.

"Llamo a la policía. Por eso la soné (la alarma), patearon la puerta de mi casa", comunicó la víctima del intento de intrusión.

A las dos menos diez de la madrugada siguieron entonces los mensajes:

- ¿Estás bien Clau?

-Si.

- ¿Resiste esa puerta?.

- Si. Activé la alarma y volvieron. Al parecer hay gente arriba del techo.

Enseguida otros vecinos tomaron parte de la conversación.

-¿Qué pasó, Lucas. Quieren que llame a la policía?.

- Si. Les grité que los cagaba a tiros y se fueron. Mi señora escuchó ruidos arriba del techo. Andan tanteando, ojo.

La inquietud vecinal fue entonces en aumento.

- ¿Cómo llegaron hasta ahí arriba?

Al rato otro vecino informa que llegó la policía, aunque la charla se hace confusa.

- Ahí llegó la policia. Yo escuché cuatro golpes como que golpeaban un auto

- Si yo también. Pero no hay autos en la calle. Yo me asome pero no está la policía.

-Si, pasaron tres móviles. Se fueron por 526 a 121. Deben ser los de siempre, hasta que no entren no paran.

Inmediatamente el barrio toma nota de que los delincuentes habían logrado su cometido en otra casa.

-Buen día recién le robaron a Gloria , por lo que dijo son los mismos que hablan ustedes. Por suerte no le hicieron nada le llevaron la cartera con todo. Que HDP, ya no se puede salir. Están al acecho ae ver a quien pueden cagar estas mierdas.

- Si, está bien pero era para avisarles que estén atentos.

Tal parece que las cosas no quedaron ahí.

- Hola grupo gracias a todos , partieron un poco la puerta y tengo que cambiar la cerradura.

En el barrio están indignados: "la policía no hace nada ni patrullaje, a tres cuadras está la rotonda de ingreso a la ciudad con una garita. Los vecinos saben quienes son pero tienen miedo de acusarlos por las represalias de los familiares. Todos los días pasa algo. Al Jardín de Infantes y a la Escuela de 120 y 523 ya entraron mas de tres veces desde que empezó la cuarentena. Son menores".

Mari, habló con EL DIA.COM dijo que "antes de la cuarentena ya los vecinos ya no sabían qué hacer. Hasta cortaron calles, quemaron gomas, le mandaron cartas al comisario. Nadie hace nada".