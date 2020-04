Un prolongado corte de agua desató bronca e indignación en San Carlos

Un corte de agua que se extendió entre el viernes y este lunes provocó indignación en vastos sectores de las localidades platenses de Los Hornos y San Carlos. En medio de las numerosas quejas de vecinos, hoy ABSA informó que se trató de una avería en una cañería que fue solucionada esta mañana. En efecto, los usuarios ya contaban nuevamente con el servicio.

"Operarios de la empresa trabajaron en la reparación de una cañería de 250 milímetros de diámetro en la intersección de las calles 143 y 45", comunicó Aguas Bonaerenses", comunicó Aguas Bonaerenses.

"Las acciones se centralizaron en la cañería de impulsión que forma parte de la red de agua de la zona Sur de la ciudad sobre la cual se colocó una junta especial para solucionar el inconveniente", detalló la firma.

En el comunicado, emitido entrada la tarde, ABSA señaló que "en estas horas el servicio se normaliza paulatinamente y en caso de registrar turbiedad, dejar correr el agua hasta que recupere su aspecto habitual."

Poco antes de mediodía, Adriana, usuaria de 139 y 45, reportó que "desde el día viernes no tenemos agua en la zona de 139 y 45".

"Hicimos muchos reclamos con los vecinos a Absa y nos mienten continuamente.Pedimos agua en bidones y tampoco tenemos respuesta. Mi unidad de facturación es 1293673", expresó un tanto indignada por la situación.

Por su parte, Luciana Tosi renovó esta mañana el reclamo por el faltante de agua que se extendió durante todo el fin de semana.

"Me comunico a fin de ponerlos al tanto de la grave situación que vivimos vecinos de San Carlos y Los Hornos, en la Ciudad de La Plata, donde carecemos en forma total del servicio de Agua que Absa debería brindarnos", dijo.

Y enfatizó: "Desde el día viernes 24/04 no tenemos agua. En numerosos llamados a la línea de asistencia técnica de Absa nos informaron que los inconvenientes son dos, y que afectan a las zonas mencionadas: una bomba quemada en 131 y 46, y un caño roto en 143 y 45".

"El mismo viernes la respuesta fue que la bomba era responsabilidad de Edelap por un desperfecto en la zona, pero que ya estaban trabajando para solucionarlo", agregó.

Largas horas de calvario que parecieron no tener fin

Tosi relató que "respecto del caño, que se estaban realizando las reparaciones, el sábado a mañana la información brindada por Absa fue otra: la bomba no podía cambiarse en ese momento porque la grúa que intervendría (un servicio tercerizado) no operaba con lluvia. Al cesar la misma, y comunicarnos nuevamente, nos informaron que hasta el lunes no se trabajaba, por lo que debíamos aguardar. Respecto del caño, se nos insistió en que se realizaban las reparaciones en la zona. Pero esto no es así: contamos con un video donde consta que la pérdida sigue como antes (la que provoca problemas de suministro hace mucho tiempo)".

Y añadió que "durante todo el domingo prometieron el restablecimiento del servicio en horas de la noche, ya que finalmente accedieron al cambio de la bomba, programado inicialmente para hoy lunes, pero al momento seguimos sin suministro. Ante nuevos llamados y contactos de los vecinos con Absa en el día de hoy, las respuestas fueron dos: algunos reclamos estaban indicados en sus bases de datos como 'resueltos', y otros como 'pendiente de reparación rotura en 143 y 45', que de hacerse en el día de la fecha, el restablecimiento sería esta noche".

La mujer dijo que "en las redes sociales de la empresa figura el tema como resuelto, pero no es así, por lo que ya no sabemos qué creer".

Para la usuaria "lo más grave del asunto es que, en este momento en el que el país entero se arremanga para trabajar duro y evitar la propagación de la pandemia en nuestra región, una zona enorme se encuentra expuesta porque Absa no trabaja el fin de semana en un problema del que tienen conocimiento desde el viernes un poco después del mediodía".

"Para lavarnos las manos, cepillarnos los dientes, acceder a un mínimo de higiene, debemos recurrir a la compra de bidones, cuyo costo es difícil de afrontar. Ante la escasez que generó una demanda tan grande, es necesario recorrer distancias cada vez mayores, y salir de nuestras casas más seguido y varios integrantes de las familias al mismo tiempo, por el peso que hay que acarrear. Todo esto, porque Absa se niega, al menos, a traer bidones y/o llenar los tanques y cisternas.

"¿Absa se hará cargo del costo en salud y económico que esto acarrea a la ciudadanía platense? ¿No es acaso el agua un servicio básico?", manifestó.