Isabel Macedo voló hacia Argentina, ¿embarazada?

La foto de la discordia: ¿Hay o no hay pancita? / Twitter

Isabel Macedo había viajado a España con su marido, el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, y su hija Belita, en enero, para que Urtubey pudiera dar clases en una universidad española, pero cuando estalló la pandemia intentaron regresar a Argentina: sin embargo, tras varios vuelos cancelados, decidieron no subirse a los vuelos de repatriados para dar prioridad “a las personas varadas en situaciones realmente difíciles”, contó Macedo hace una semana.

Sin embargo, ayer, la pareja se subió a uno de los vuelos que partieron desde Madrid con casi 400 argentinos a bordo, como capturó un celular desde el aeropuerto. La decisión llamó la atención porque Isabel había comentado que habían decidido quedarse en su departamento español los tres encerrados, cumpliendo la cuarentena, pero también despertó especulaciones por otra razón: aunque el ángulo de la foto no permite distinguir nada con claridad, parece que Macedo esconde debajo de un pulover grande una pancita. ¿De embarazada?

La morocha actriz había confesado que en el marco de la cuarentena había subido “4 kilos, y me sigue entrando el jean y hasta creo q me queda mejor”, aunque de ser una pancita, lo que se ve en la foto no es por algún exceso a la hora de los dulces.

La cuestión fue ampliamente debatida en Twitter, teniendo en cuenta además que la morocha brindó una nota hace una semana con una revista del corazón luciendo claramente sin embarazo (¿eran fotos anteriores? ¿Hubo Photoshop para esconder la noticia?) e incluso subió hace tres semanas un video en Instagram donde tampoco hay pancita discernible. ¿Y entonces?