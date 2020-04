La decisión de Fernando Gago tras su quinta lesión de ligamentos

Fernando Gago, mientras atraviesa la recuperación de su última intervención quirúrgica, adelantó en las últimas horas que decisión tomará con su futuro futbolístico tras sufrir la quinta lesión ligamentaria.

El ex jugador de Boca, actualmente en Vélez dijo en diálogo con una radio: "Voy viendo cómo me voy sintiendo con el dolor de la rodilla y la recuperación. Van dos meses recién de recuperación y calculo que a los cuatro veré cómo estoy, para qué estoy, si tengo ganas de jugar, si no tengo molestias y si la rodilla responde bien. Ahí voy a hacer un análisis de lo que puedo llegar a hacer".

Las declaraciones fueron realizadas por el futbolista justo el día que cumplía 34 años.

Como se recordará Gago sufrió la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda en el encuentro ante Aldosivi, por la fecha 18 de la Superliga. Aquel 30 de enero, pidió el cambio a los 18 minutos del complemento luego de que sintiera un fuerte dolor en una de sus rodillas. Horas más tarde, se confirmó la peor noticia de la ruptura ligamentaria, la quinta lesión que sufre el jugador en su carrera.