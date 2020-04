Una medida que llega de la mano de una gran oportunidad de cara al futuro

La noticia de la supresión de los descensos por dos años generó alivio en todo Gimnasia. Así, y en el marco de una pandemia que sacudió al mundo entero, el equipo dirigido por Maradona vio cumplirse un objetivo complicado, que lo tuvo penando durante gran parte del pasado torneo.

Y ante esta situación, varios ex jugadores Triperos compartieron su parecer para con una decisión que tranquiliza, pero que a la vez otorga una oportunidad concreta para trabajar de manera prolija y responsable, buscando sanear definitivamente a la institución y promover juveniles, algo que al Lobo le ha costado bastante en los últimos años.

Desde su Uruguay natal, Omar Pouso manifestó: “Lo veo bárbaro. Mejor que se suspendió todo. Sería bueno que saquen los promedios también y que no se juegue más de esa manera. Lo mejor es que arranque un torneo nuevo a mitad de año, que parece que es lo que va a pasar”, dijo el volante que vistió la camiseta Albiazul entre el 2012 y hasta el momento de su retiro, en 2016.

Además, quien también tuvo pasos por Peñarol y y Libertad de Paraguay, agregó: “Veo bárbaro el hecho de darles posibilidades a los jóvenes. Es importante mecharlos con una base sólida de gente de experiencia. Es importante que haya cuatro o cinco mayores que ayuden a encaminar a los jóvenes”, destacó. “Hacer crecer a los chicos es que compitan y que logren ser competitivos. Es de la única manera en que van a crecer, siendo respaldados por gente de experiencia. Me gustaría que pasara eso y que los clubes que están endeudados, se encaminen para sanear las deudas. Hay clubes grandes que tienen deudas muy grandes y que siguen invirtiendo en comprar jugadores”, recalcó el ex volante.

Desde Bucaramanga, Guillermo Sanguinetti fue otro de los que analizó la decisión tomada por AFA. Actualmente en Colombia, el Topo explicó: “Creo que primero hay que analizar el contexto de lo que está pasando. Esto no lo hemos vivido nunca y es algo que no sabemos ni cómo ni cuándo vamos a volver a las competencias. Teniendo en cuenta eso, es lógico que se tomen esas medidas con respecto al descenso”, reflexionó. “Gimnasia aún estaba con posibilidades de salvar la categoría y ahora se ve beneficiado, algo que en la historia ya tiene sus antecedentes con los equipos de la Ciudad”, recordó el ex lateral.

“Gimnasia tiene que aprovechar esta situación para ir armando un buen equipo. Armando un buen equipo, con una buena base de jugadores, le va a dar la posibilidad de poder ir alternando esos Juveniles y que esos Juveniles también vayan tomando experiencia”, destacó. “Pero, más allá de que no haya descensos, Gimnasia tiene que apuntar, para mí, a otros objetivos, como clasificar a las copas internacionales”, agregó. “Por eso hay que tener una base de jugadores importantes para ir construyendo un equipo e ir sumándolos”, concordó con Pouso.

“Es un tema institucional. No sé cómo se maneja esto. Supuestamente lo político también debe influir”, manifestó Daniel Bayo, ex mediocampista del Lobo. “Independiente de eso, me hace bien que no descienda Gimnasia. Es duro volver del descenso y no me agradaría ver a mi Club en un Nacional B”, destacó. “De todas maneras, los reglamentos, la ley y la Constitución se deben respetar como tales, aunque en la realidad no sea así”, concluyó.

Gustavo Pedrazzi, quien vistió los colores del Lobo con gran suceso en los ´80, también aportó su parecer.

Al respecto, el ex delantero expresó: “Creo que es lo más correcto, pero no solo por Gimnasia. Hay que darlo por finalizado. Es mi opinión y mi idea”, destacó, aunque luego aclaró: “Yo no dejaría dos años sin descensos. Intentaría hacer un torneo corto de acá a fin de año. Me encantaría un torneo como eran antiguamente, de febrero a diciembre. No me gusta eso de que se corta en julio, las dos pretemporadas. Con todo eso no estoy muy de acuerdo”, aclaró.

Ya sobre el final, manifestó: “Creo que tienen que buscar la solución para que se juegue algo este año. No hay otra solución que un corte ahora, porque esto da para largo. Hay que parar, reorganizar y planificar. Tienen tiempo. Basta de fútbol improvisado. Tratemos de armar algo serio”, sostuvo con espíritu crítico sobre la realidad del fútbol argentino desde hace años.

Con respecto a la oportunidad para las distintas instituciones sobre el fogueo de Juveniles, y más enfáticamente en cuanto al Lobo, analizó: “Tiene la gran oportunidad de aggiornarse y ver el laburo de Inferiores. Darles posibilidades a los chicos y ver cuál fue el laburo final. La realidad es que hace años y años que no saca un jugador que luego se venda por dos millones de dólares”, manifestó.

Lo cierto es que el tiempo será el juez y el encargado de definir si Gimnasia logra sacarle jugo a una situación que lo benefició de cara al presente, pero que también puede hacerlo de cara al futuro.