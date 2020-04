Lo increpan por colgar la bandera del Reino Unido

Una tela con los colores de la bandera del Reino Unido colgada en el balcón de un edificio platense causó indignación vecinal ayer, justo en el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas.

Según escribieron denunciantes, se trató de una bandera británica -luego trascendió que era una toalla- que permaneció durante buena parte de la mañana colgada sobre la barandilla de un balcón con vista a la calle en un edificio del barrio de Parque Saavedra, lo que no pasó desapercibido en el barrio.

Para un vecino denunciante “es una locura, es inadmisible que en pleno recuerdo por lo que pasó en Malvinas alguien cuelgue una bandera de británica”.

Cabe destacar que debido a las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno, tanto en nuestra ciudad como en todo el país debieron suspenderse los actos conmemorativos por los héroes argentinos caídos en el conflicto bélico de 1982 en defensa de la soberanía nacional.

No obstante, esto no impidió que todos se volcaran a internet para expresarse por el recuerdo de Malvinas.

Más tarde apareció un video en el que se puede ver cómo un hombre, que dice ser ex combatiente, increpa al vecino que colgó la bandera. El dueño de casa intenta explicar que la puso a secar pero recibió una lluvia de insultos.

“La puse a lavar y no tenía donde colgarla”, decía el vecino increpado.

Al final, según trascendió, todo concluyó cuando el joven que había colgado la bandera la retiró y se la entregó a uno de los vecinos que habían ido a increparlo.

HOMENAJES

Este año, como se dijo, sin homenajes presenciales debido a la cuarentena preventiva y obligatoria, la red de redes se inundó de videos, posteos, fotos y recitales para homenajear a los caídos y a los ex combatientes de la Guerra de las Islas Malvinas. Asimismo, mucha gente sacó a los balcones banderas alusivas. Tanto El Centro de Ex Combatientes de La Plata (CECIM) como el Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas (CEMA) realizaron distintas actividades virtuales por más memoria, verdad, justicia, soberanía y paz.