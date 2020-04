Una carrera científica para encontrar el remedio que frene a la pandemia

El COVID-19 avanza por el mundo dejando tras de si una intolerable cantidad de afectados, y todo es nuevo en cuanto a su comportamiento para los científicos de todo el mundo, que por estas horas luchan afanosamente para encontrar una solución que detenga su andar. Se sabe que no existe todavía una vacuna para este virus, y que su logro demandará, cuanto menos, entre seis meses y un año de pruebas. Tampoco medicamentos probadamente eficaces. Sin embargo, son más de 30 los que están en estudio, de los cuales algunos permiten abrigar una luz de esperanza.

Uno de ellos es la hidroxicloroquina, que se está ensayando en algunos pacientes, inclusive en nuestro país. También podrían funcionar los antirretrovirales. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la Nación se destacó que “no hay evidencia clara de cuáles son las drogas eficaces para tratar el coronavirus. Hay medicaciones que dicen en el mundo que pueden ser útiles, como la hidroxicloroquina y los antirretrovirales, y en ambos casos en el país tenemos stock si se demostrara que son útiles o que mejoran la alternativa terapéutica.

En este sentido, también los infectólogos piden prudencia. Uno de ellos, el doctor Gustavo Lopardo, asegura que “el mundo está tratando de generar evidencia científica para un tratamiento, y la hidroxicloroquina es una posibilidad, pero aun no se conoce su eficacia, y la gente no debe automedicarse, porque no es una droga completamente inocua, y tomada por personas que tengan problemas cardiovasculares, por ejemplo, puede agravarlos”.

Por lo pronto, en el megaensayo clínico “Solidarity”, lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del que participa Argentina, se pondrán a prueba cuatro tratamientos: remdenavir, un antiviral diseñado contra el Ébola; cloroquina e hidroxicloroquina, dos antipalúdicos que también se usan para la artritis reumatoidea; ritonavir/lopinavir, una asociación para el VIH; y ritonavir / lopinavir más interferón-beta, un regulador de la respuesta inflamatoria.

“Son enfoques interesantes -señala el bioquímico e inmunólogo Hugo Luján- porque al tratarse de fármacos con años y hasta décadas de uso, podrían aprobarse para esta indicación de forma más temprana. Sin embargo, hay que ser muy cautos ya que sus efectos colaterales en pacientes debilitados por CoVID-19 deben ser evaluados en profundidad”.

Cabe destacar que en el Hospital Posadas ya se aplicó una de estas drogas para tratar el paludismo en tres pacientes con COVID-19, pero se señaló que todavía es bajo el número de casos para dar conclusiones.

LUCES DE ESPERANZA

En dos regiones de Italia, Toscana y Calabria, se abrió una luz de esperanza con un medicamento llamado Ruxolinib, que se utiliza para combatir enfermedades hematológicas y que podría ser efectivo en pacientes con coronavirus. Se probó en pacientes de entre 28 y 72 años y no requirieron de ventilación mecánica.

“Todos los pacientes tratados tenían una enfermedad de aparición reciente con datos clínicos que confirmaban la neumonía por COVID-19, pero con un cuadro que aún no había evolucionado hacia la respiración pulmonar asistida, aunque las condiciones clínicas ya indicaban la internación inminente en cuidados intensivos y una próxima intubación”, explicó Enrico Capochiani, director de Hematología del hospital de Livorno.

Si bien el afán por encontrar la cura al virus crece, los infectólogos piden algo de paciencia

“Hemos visto beneficios incluso en las primeras 12 horas. Ya con la segunda pastilla el estado clínico del paciente mejoraba rápidamente en los parámetros respiratorios y la fiebre. Incluso con la debida precaución, los primeros datos parecen ser muy alentadores. Por lo tanto, se espera en los próximos días poder tratar a un mayor número de pacientes”, añadió.

También instituciones de investigación y educación superior de México se han incorporado a los esfuerzos mundiales para intentar combatir el coronavirus. El subsecretario de Salud de ese país, Hugo López Gatell, informó que al momento cuentan con cuatro ensayos clínicos principales y otros más que iniciarán en los siguientes días.

“El primero es un ensayo clínico del uso de remdesivir. un antiviral que se ha utilizado todavía poco en el mundo, pero que parece promisorio en algunas de las investigaciones preliminares para combatir el coronavirus, y el segundo ensayo es sobre una proteína llamada tocilizumab, que bloquea uno de los mecanismos que producen la inflamación de los tejidos, en particular del tejido pulmonar, aunque es de acción general y que, dado que el efecto inflamatorio que causa el coronavirus sobre los pulmones es la causa principal del daño pulmonar agudo grave, se considera que podría ser promisorio este medicamento”.

Los ensayos restantes se refieren a los ya citados antipalúdicos cloroquina e hidroxicloroquina, así como también lopinavir / ritonavir, utilizados en personas con VIH.

EN NUESTRO PAÍS

En relación a las expectativas por nuevos medicamentos para el coronavirus, desde la Sociedad Argentina de Infectología se señala que “con la que más experiencia se tiene es con la combinación lopinavir / ritonavir, una medicación que en la actualidad se está usando menos en VIH porque hay nuevas drogas. Se usaron en el brote de SARS (provocado por otro coronavirus) y en el actual en distintos países como China y Corea y varios de Europa. Su uso está incluido en las guías de España y de Holanda, por ejemplo, para su uso compasivo, lo que significa que no está aprobada para esta patología pero sí para otras. Principalmente para pacientes graves, esta droga es la que tiene más chances de ser utilizada”.

“Dado que son medicaciones que están disponibles, la SADI trabajó en un consenso que permite utilizar el lopinavir / ritonavir en algunos pacientes, y esto va a seguir actualizándose para ver si se sigue ampliando a otras drogas”.

A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación, en sus recomendaciones para el abordaje terapéutico, señala que “para pacientes con neumonía grave por COVID-19, el uso de lopinavir/ ritonavir presenta un nivel de evidencia bajo o muy bajo, pero en un contexto de falta de opciones alternativas, la recomendación es a favor de este tratamiento”.

No obstante, la cartera sanitaria aclara que “no se ha demostrado la eficacia de ninguna terapia antiviral para el tratamiento del cuadro clínico asociado a COVID-19 en humanos”, y destaca que múltiples ensayos clínicos aleatorizados se encuentran en fase de reclutamiento y “se espera que contemos con evidencias científicas de calidad en el corto plazo”.

LA CARRERA CIENTÍFICA

Lo cierto es que la pandemia de coronavirus impulsó una carrera científica para comprender la estructura y función del virus a fin de desarrollar nuevos medicamentos, ya que, como destaca Luján, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas (CIDIE) del Conicet, “en el corto plazo un medicamento antiviral puede ser más útil que una vacuna”.

“El SARS-CoV-2 es nuevo y ataca a las células de una manera novedosa -señala- y por esta razón el estudio molecular de este patógeno y las proteínas humanas a las que se pega para infectar y multiplicarse es fundamental para identificar blancos terapéuticos y así desarrollar medicamentos específicos, pero no se puede desarrollar una vacuna o un fármaco sin tener los conocimientos básicos de la biología y bioquímica del virus, por lo que “pescar” un resultado positivo a las apuradas tiene sus riesgos”.

Otras líneas de investigación incluyen inhibidores ACE (enzima convertidora de angiotensina), inhibidores de la proteasa o fármacos inmunoterápicos, antimaláricos y anticuerpos monoclonales, cuya actividad se ha comprobado también que puede ser relevante para hacer frente al nuevo coronavirus.

Entre el grupo de medicamentos que se están estudiando se encuentran también combinaciones de fármacos antivirales.

Farmacéuticas internacionales, en tanto, informaron que avanzan con el anticuerpo monoclonal tocilizumab, que fue aprobado por China para tratar a pacientes con complicaciones pulmonares por COVID-19.

A su vez, en centros de salud de países con un gran número de casos, comenzarán a probar en unos 1.000 pacientes el uso de remdesivir en el marco de ensayos clínicos de fase III que buscan determinar su seguridad y eficacia en el tratamiento de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Se estima que los primeros resultados se conocerán en mayo y de ellos dependerá la posibilidad de que se autorice posteriormente su uso, aunque esta droga no está disponible todavía en Argentina.

“También están en estudio drogas en las que hay muy escasa experiencia -destaca la SADI- como la nitazoxanida (un agente antiparasitario), o las que se usan en artritis reumatoidea como el tocilizumab o el barizitinib, que actúan sobre la inmunidad propia, no sobre el microorganismo, inhibiendo el ingreso del microorganismo a las células. Son drogas con un potencial teórico interesante, pero sobre las que falta experiencia”.

En estos momentos son más de 30 los medicamentos que están en estudio en todo el mundo