El sector privado de la salud sólo atiende urgencias y su capacidad ociosa es del 80%

“Hubo etapas. Primero, la mayoría de la gente se autoexcluyó de los sanatorios, antes de la cuarentena. Luego se dictó la norma de aislamiento preventivo y obligatorio. Y después, los médicos comenzaron a aconsejar que solamente se asista a los centros de salud en casos de urgencia para no ocupar lugares que podrían necesitar otros”.

El racconto lo hizo, en diálogo con este diario, el titular de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba), Néstor Osvaldo Porras, quien indicó que los establecimientos del sector privado de la salud “hoy tienen aproximadamente el 80 por ciento de su capacidad ociosa. O más”.

¿Y el efecto económico que ello provoca? “Será serio. Pero ahora nosotros no podemos pensar en eso. Estamos en línea con los ministerios (de Salud de la Provincia y de la Nación) preparándonos para lo que pueda avecinarse”, subrayó.

Eso incluye, en primer lugar, un “cuidado extremo” del personal. “Médicos, enfermeros, administrativos, camilleros, choferes de ambulancia, encargados de la limpieza, todos están en la primera línea de fuego, empezando por quien recibe al paciente en la entrada. Asimismo, hay que tener en cuenta que ya sufrimos una merma importante de trabajadores, porque todos los de riesgo (por edad o por tener patologías previas) se fueron a sus casas”, apuntó Porras.

Volviendo sobre los consultorios externos, insistió en que “solamente se atienden urgencias”, y aclaró: “En nuestro sector no hay directivas que bajan desde un sitio y todos están obligados a cumplirlas. Es decir, puede ser que una persona que requiera un turno por equis motivo (no urgente) en un centro sea atendida y en otros no. Pero a nivel general, dedicarse únicamente a los casos urgentes es lo que prevalece claramente”, puntualizó.

En ese contexto, comentó que a raíz del confinamiento “se dispararon las consultas telefónicas o vía WhatsApp”.

Esa realidad ha puesto entre la espada y la pared el tema de la atención médica, pues es cierto que no se puede brindar como corresponde sin establecer la tradicional relación médico-paciente, pero, por otro lado, el temor hace lo suyo. “Y los profesionales trabajamos más desde nuestras casas y no cobramos”, hicieron notar días atrás desde distintas organizaciones que los nuclean.

Camas e insumos

Porras dijo que hoy por hoy, por cada sanatorio privado, debe haber “en promedio” equipos completos de protección para atender 14 ó 15 pacientes con coronavirus.

Eso lleva directo a la falta de insumos. “Los proveedores desaparecieron, y los que tienen elementos los venden a precios imposibles. Por eso el ministerio de Salud monopolizó las compras, incluso de respiradores. En ese marco, estamos en contacto permanente con las autoridades sanitarias, quienes ya saben qué insumos necesitamos”, dijo el titular de Fecliba.

Añadió que “el contacto es diario, uno llama y si no atiende el ministro lo hace el viceministro. Nos piden información, les hacemos nuestros pedidos, y así vamos trabajando para el momento crítico”.

La información, ante todo, refiere al número de camas disponibles. Desde la federación de clínicas se indicó que 160 de los sanatorios allí nucleados cuentan con 1.076 camas de terapia intensiva y 691 respiradores. En tanto, tienen 230 camas de unidad coronaria -que llegado el caso se pondrán a disposición de los infectados por la COVID-19- con un total de 112 respiradores.

A ese número de camas hay que sumarles las de instituciones no integradas en Fecliba y “las camas comunes que, una vez que nos provean de los equipos necesarios, reconvertiremos en camas de terapia”, señaló Néstor Porras.

Vale recordar que, según la dirección provincial de Hospitales, se aspira a contar con 2.000 camas en el sector privado de la salud para cuando llegue el pico de la pandemia, ahora proyectado para mediados de mayo.

El titular de la entidad bonaerense enfatizó: “El sistema de salud viene con problemas desde hace muchísimos años, no es un secreto para nadie. Ahora se está trabajando mucho para colocarlo en condiciones. Pero se necesita que prevalezca, ante todo, una conducta social muy firme en cuanto al cuidado propio, que automáticamente se traduce en cuidado hacia los demás”.

“La comunidad no puede relajarse, en cuarentena estricta o sin ella, porque estamos ante un virus muy pero muy agresivo para el cual no hay tratamiento. Aislarse, cuidar las distancias, no aflojar en materia de higiene personal y de ambientes es imprescindible”, remarcó el profesional.

En tanto, distintas organizaciones que nuclean a los médicos vienen insistiendo en que el Estado “se puso de acuerdo con las clínicas pero no nos consultó a nosotros. Se supone que somos los héroes de esta película, pero son miles los que están sin trabajar (en consultorios privados) y sin cobrar. Es mucha la incertidumbre. El Gobierno tiene que escucharnos, cosa que no ha hecho”, dispararon.