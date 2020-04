Lo excarcelaron para que no se contagiara coronavirus y a las pocas horas cayó por un robo

Un hombre con antecedentes penales fue detenido esta tarde en el barrio porteño de Caballito cuando escapaba tras cometer un robo en una heladería. Según trascendió esta noche, se trata de un sujeto que unas pocas horas antes de cometer el atraco había salido de la cárcel de Marcos Paz en el marco del plan de prevención para evitar contagios por Covid-19 en la población carcelaria.

El hecho ocurrió a las 16.20, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Ciudad que recorrían dicho barrio en un móvil no identificable al llegar a la esquina de avenida Rivadavia y Yatay observaron a un sospechoso que corría entre los peatones, dando empujones para abrirse paso. Voceros policiales informaron que por este motivo, los oficiales le impartieron la voz de alto al hombre, que no detuvo la huida, por lo que comenzaron a perseguirlo y en la esquina de Yatay y Lezica lo detuvieron.

Al hombre, identificado por los policías con las iniciales F.B. (33), se le encontraron 620 pesos, montó que concuerda con el botín extraído en una heladería ubicada en avenida Rivadavia al 4500, según denunció la mujer que atendía el local. De acuerdo a las fuentes, al momento de ser capturado, F.B. increpó a los uniformados y les gritó: ¡Que me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus, llevame igual, mañana me voy de nuevo!

Tras proceder a requisarlo, además del dinero, los policías encontraron en uno de sus bolsillos un oficio en el cual figuraba que ayer por la tarde había sido liberado del Penal de Marcos Paz por orden de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Según los voceros, el delincuente cumplía una pena junto a otras personas por el delito de robo en poblado y en banda, y entre sus antecedentes figuraban más de quince causas, por robo a mano armada y lesiones, entre otros. Interviene en la causa el juez en lo criminal y correccional 57 Osvaldo Vazquez, quien ordenó la inmediata detención del imputado y su traslado a una comisaría de la zona.

Como se viene indicando, más de mil delincuentes condenados ya salieron de la cárcel en el marco de una decisión adoptada por la Cámara de Casación bonaerense que postuló como argumento la emergencia sanitaria por el coronavirus. En tanto, hay otro grupo de reclusos que presentó recursos con el objetivo de recuperar la libertad o al menos ser beneficiados con prisión domiciliaria y dejar sus calabozos.