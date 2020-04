Agüero formó su equipo argentino ideal para un fútbol 5 y metió sorpresas

El delantero argentino Sergio Agüero formó hoy su equipo ideal de fútbol 5 para jugar en el barrio a pedido del francés Thierry Henry, con quien compartió una charla a través de Instagram.

Dos de los delanteros más importantes de los últimos años del fútbol inglés protagonizaron una interesante y relajada charla en un vivo de Instagram y tras el pedido de Henry, el "Kun" formó su equipo ideal para jugar al fútbol 5 en el barrio.

El goleador y figura de Manchester City sorprendió con Germán "Mono" Burgos como arquero, y apeló a un histórico como Oscar Ruggeri para "meter en defensa" y completó el quinteto con Lionel Messi, Carlos Tevez y Juan Román Riquelme.

Al principio, el ex Independiente se había puesto como jugador pero ante la advertencia de Henry de que faltaba Riquelme decidió sacarse para ser el entrenador.

En una divertida y relajada conversación, Henry también le reclamó a Agüero, entre risas, que lo haya desplazado del tope del ranking de goleadores extranjeros de la liga Premier inglesa que había conseguido durante las nueve temporadas en Arsenal.

"Me pasaste pero me alegro. Lo que hiciste es increíble. Trabajaste como un león. No es fácil adaptarse al estilo de 'Pep' (Guardiola)", destacó el francés, actual DT de Montreal Impact de la MLS, que también tuvo al español de DT en su paso por Barcelona.

En otro tramo, ambos elogiaron a Lionel Messi y coincidieron en que el crack de Barcelona realiza "cosas imposibles" que solo él las "puede hacer".

Sobre el final, Agüero le preguntó a Henry sobre su nueva etapa como entrenador y si extrañaba ser jugador pero el ex Barcelona le contó que estaba conforme con su nuevo rol y explicó que es "muy diferente" a ser futbolista.

"A mí me quedó una frase de Guardiola que nos dijo 'ya verán cuando sean entrenadores'", recordó el "Kun".

Sobre el final, Henry le aseguró al "Kun" que será una "leyenda" del fútbol inglés y el atacante del seleccionado argentino aceptó ruborizado el elogio y aceptó que si bien "falta" ya casi se está acercando el final de su carrera.