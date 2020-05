En el peor momento: “No sé qué darle de comer a mi hija, mi marido habló de suicidio”

Si bien en uno los últimos decretos que publicó el Gobierno nacional se ampliaron un buen número de excepciones que incluían a trabajadores que se dedican a oficios para poder desempeñar labores en medio de la cuarentena por el Covid-19, hay otra buena parte de changarines que dependen de diferentes comercios que hoy se encuentran cerrados para poder sobrevivir.

Se sumaron a las prácticas esenciales exceptuadas las relacionadas con el mantenimiento. Es por eso que plomeros, gasistas, electricistas, vidrieros, electrónicos, fumigadores y otros técnicos pueden llevar adelante sus tareas en el marco del aislamiento preventivo que rige desde marzo, aunque claro que también están aquellos que no entran en este grupo y que hoy la están pasando muy mal.

Es el caso por ejemplo de los “abrepuertas”, quienes viven el día a día y no están encontrando la salida como para poder subsistir. Se paga el alquiler o se come, no hay muchas más opciones.

Matías (27) y Valeria (34) son una pareja que justamente viven de eso: de abrir las puertas de vehículos particulares, taxis o remises en la puerta del bingo de nuestra ciudad. Ocurre que el edificio se encuentra cerrado, no tienen actividad y esa falta de funcionamiento arrastró a ambos a la desesperación. Claramente, con una pequeña hija de 5 años en el medio, deciden priorizar su alimentación y por eso, están a un paso del desalojo ya que no pudieron reunir los 8 mil pesos del alquiler que deben afrontar en una vivienda de 603 y 121.

“Ya no sé qué hacer ante las necesidades que tenemos”, dijo la mujer en contacto con este medio, “somos changarines abríamos puertas de taxi en el bingo y dado a esta pandemia el bingo cerró y ese era nuestro sostén”, agregó angustiada y con preocupación.

“Hoy día no tengo nada y nadie me ayuda, soy una persona con problemas de salud y solamente percibo la Asignación Universal por Hijo. Me gustaría preguntarle al presidente si él sobreviviría con esa suma mensual”, subrayó.

Y remarcó desesperadamente que “necesito ayuda, ya no sé qué hacer para darle algo a mi hija y sostener mi techo. Mi marido por momentos se deprime y ya hasta me habló de suicidio por todo esto que estamos viviendo. Por una cuarentena voy a perder a mi familia de la peor manera. El gobierno se preocupa por el sexo virtual, que se preocupe por el hambre de la gente”.

Su marido es Matías, quien también habló con este diario sobre la angustiante situación. “Nosotros alquilamos en negro y a principios del mes que viene me quedo en la calle. No cuento con los 8 mil pesos que tengo que pagar estando 1 mes sin poder trabajar. Tengo una hija que no sé dónde la voy a llevar. No sé a dónde ir con mi familia, esto es muy triste”.

Asimismo Matías confesó que “tengo que mirar a mi hija y a mi esposa y no sé qué decirles, es tristísimo. El mes pasado pude completar el alquiler pero este mes ya no llego. Quise tramitar lo del IFE pero dan muchas vueltas y yo lo que quiero es trabajar para poder sacar esto adelante”, completó.

Esa necesidad que tienen tanto Valeria como Matías, había quedado en evidencia con la cantidad de inscriptos al Ingreso Familiar de Emergencia, bono que financió ANSeS en este contexto, por $ 10.000 en el primer pago, y que llegó a más de 7,8 millones de personas.

CÓMO SIGUE EL IFE

El organismo detectó que hay personas que fueron rechazadas como beneficiarios del IFE porque no estaban actualizados los datos de Anses, del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (Afip).

Esas personas podrán corregir la información para quedar nuevamente inscriptos y recibir la ayuda de $10.000 dispuesta por el Gobierno para los sectores de menores recursos.

El cronograma continúa el lunes 4 de mayo con los DNI nuevamente terminados en 3; y luego vendrán los concluidos en 4, el martes 5 y el miércoles 6.

El jueves 7 y el viernes 8 de mayo, será el turno para la terminación en 5; lunes 11 y martes 12, en 6; miércoles 13 y jueves 14, en 7; viernes 15 y lunes 18, en 8; y martes 19 y miércoles 20 en 9.