Desde México, José Basanta aseguró que su sueño es retirarse en Estudiantes

El defensor José María Basanta, quien actualmente juega en el Monterrey de México, aseguró ayer que desea terminar su carrera en donde la inició, Estudiantes, y afirmó que mantiene una buena relación con el presidente Juan Sebastián Verón.

“Terminar la carrera en Estudiantes sería algo muy bueno. En su momento pensé en terminarla en Monterrey, pero hoy me siento bien, y si en junio próximo me sucede lo mismo, veré si se me abren las puertas para jugar en ese Club. Tengo buena relación con Verón”, destacó el futbolista.

Basanta, subcampeón mundial con Argentina en Brasil 2014 de la mano de Alejandro Sabella, admitió que en principio su retiro estaba pactado en diciembre pasado luego de toda la inactividad que tuvo por la operación de cadera en abril de 2019, pero finalmente aplazó la decisión para junio venidero. “Cuando me lesioné y estuve un buen tiempo de rehabilitación, mi intención era llegar a diciembre. No sabía cómo iba a estar y cómo iba a quedar. Empecé a entrenar y tomé la decisión de seguir seis meses más. Cuando llegás a los 35 ó 36 años, pensás cada seis meses. Así que mi decisión va a ser tomada en junio”, añadió.

Basanta debutó como profesional en Estudiantes, donde sólo jugó 32 cotejos en esa entidad. También vistió las casacas de Olimpo de Bahía Blanca y Fiorentina de Italia. El defensor hizo realizó las declaraciones declaraciones en la jornada de la víspera, cuando estaba cumpliendo 36 años, por lo que habrá que tomar en serio el pensamiento y el sentir del futbolista, que no es el único que lo ha dicho en estos días.

Precisamente Gastón Fernández, también dejó en claro que le dijo que “no” al ofrecimiento de su amigo, Israel Damonte para ir a Huracán, ya que deseas retirarse en Estudiantes. Como venimos informando, a la Gata (36 años) se le termina el contrato con el Pincha en junio venidero, y es uno de los temas que se analizan en la dirigencia, aunque teniendo en cuenta este receso obligado por el coronavirus, los contratos podrían extenderse.

En definitiva, Verón ya tiene firme que dos ex compañeros suyos quieren retirarse con la camiseta albirroja y terminar jugando en el nuevo estadio de 57 y 1. ¿Basanta y la Gata podrán cumplirlo? En cuestión de meses, estará la respuesta.