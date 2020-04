La angustia de un médica platense con síntomas: "Nos dejan en la trinchera sin insumos"

Una médica platense que presenta síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19) utilizó su las redes sociales para contar lo que está viviendo. Según precisó, desde que llamó al 148 nadie se comunicó con ella para saber cómo está, continúa con fiebre y se auto aisló en su casa.

"Soy médica ginecóloga del hospital Gutiérrez de la ciudad de La Plata. El día viernes empecé con fiebre, pero ya arranqué desde antes con malestar general y decaimiento. Como me había dado la vacuna antigripal, se lo atribuimos a eso. Cinco días después de darme la vacuna, el viernes, empecé con fiebre y me comuniqué con la infectóloga del hospital. Ella me aconsejó que llamara al 148 para contarles y que mientras tanto me aislé", comenzó indicando la médica en su Facebook "Maca Alimón".

Además de hablar de su caso, aprovechó para contar sobre cómo ve el sistema de salud en el país actualmente: "No sólo nos dejan en la trinchera sin ningún tipo de insumos, porque lo que mandaron es un desastre. Cuando arranque todo esto va a ser una catástrofe. Ojalá nunca llegue, tenemos la esperanza a que la curva se aplane y no llegar a lo de España o Italia. Como médica me da mucha tristeza y angustia que se nos maltrate de esta manera".

Volviendo a lo que está viviendo ella, puntualizó: "Desde que llamé al 148 nadie se ha comunicado conmigo para saber cómo estoy ni para saber cómo proseguir. Capaz solamente tengo una gripe, pero es la gente encargada que dispuso el gobierno para hacer todo esto. No quise acercarme a la guardia porque es lo que estamos pidiendo. Pero ya pasaron 48 horas y nadie se comunicó conmigo".

En relación a lo que tiene pensar hacer en los próximos días, comentó: "Estoy mejor, pero sigo teniendo fiebre. Si para mañana no accede a mi casa, tendré que salir así a una guardia".

Por último, aseveró: "No me importa si me contagio, soy una persona joven y sana. Pero si me preocupa mucho mi familia y la gente que me rodea. Me parece una falta total de respeto lo que hace este gobierno. Quizás no consideraron que correspondía como caso sospechoso, pero nadie me lo dijo. Por eso hace 48 horas estoy aislada en mi propia casi sin poder abrazar a mi hijo".