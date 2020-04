“Pichi” Cerisola: “Los clubes no saben cómo van a seguir en los próximos meses”

Los clubes de barrio sobreviven día a día. Vitales en la formación y contención de miles de chicos y chicas, el transitar constante de los socios y las distintas actividades, resultan fundamentales para juntar el ingreso necesario para cumplir con el pago de los distintos servicios y los sueldos de los pocos empleados, más vinculados al cariño y a la historia, que al aspecto económico.

Sin embargo, y dentro de una realidad ya de por sí compleja, el escenario planteado por el coronavirus, con la interrupción lógica y absoluta de las actividades, abrió un gran interrogante sobre su futuro. Hoy por hoy, a la preocupación sanitaria de cada uno de sus integrantes, se le suma aquella vinculada al funcionamiento diario, pero sin poder contar con el día a día.

“Transmitimos la problemática de nuestras instituciones y las pusimos a disposición para este momento”

Ángel Cerisola,

Presidente de la APdeB

Dentro de este contexto, Ángel Cerisola, presidente de la Asociación Platense de Básquet, que nuclea a más de 30 instituciones, analizó la situación y manifestó su preocupación de cara a lo que se viene.

- ¿Cuáles son las principales inquietudes que acercan los Clubes?

-Lo más importantes que no tuvieron ni van a tener ingresos a la brevedad. Al ser clubes con muchas necesidades, tampoco saben cómo van a seguir en los próximos meses. Y eso termina repercutiendo en todas las disciplinas que colaboran, de alguna manera, cobrando un pequeño porcentaje de la cuota de la disciplina. Y también repercute en los empleados y en la poca gente que suelen tener para mantener la limpieza y la parte administrativa. Esa es la mayor inquietud, sumado a todo lo que se viene arrastrando en cuanto a servicios e infraestructura.

- El planteo de APdeB viene en conjunto con otras asociaciones que pasan por lo mismo, ¿con quiénes ya pudieron hablar?

- Nosotros solemos trabajar en conjunto con la Liga Amateur Platense. Tenemos muy buena relación con ellos, representados por Marcelo Mazzacane. Siempre nos consultamos mutuamente sobre la problemática de la instituciones. Entre la Liga y la APB, albergamos muchos clubes, por lo que el diálogo es fluido. Su problemática es aún peor porque, al tener tanta cantidad de instituciones, se profundiza más. Ellos tienen muchos más clubes con necesidades básica que nosotros. En líneas generales, todos tenemos, en menor o mayor medida, necesidades; porque a uno le puede faltar la posibilidad de los servicios y a otros espacio para contener más chicos. Con ellos es con quienes más estamos en contacto.

- ¿Desde el costado municipal, ya tuvieron alguna respuesta?

- La verdad que estamos en línea directa con Manuel Álvarez (Director de Deportes). Él hizo un relevo de todas las instituciones para ver quiénes reunían algunas necesidades que se podrían llegar a tener, llámese alojamiento, vestuarios, cocina...de hecho hay algunas como Banco Provincia y Universitario que están albergando gente. Estamos en línea directa con él y él se encarga de transmitir las necesidades que tenemos y las que vamos a tener. Me parece que por ahí, algunas de las necesidades que tenemos, las canalizamos. Pero ellos no tienen la responsabilidad. Sí están saliendo decretos y las asociaciones civiles sin fines de lucro no estamos siendo tenidas en cuenta. Creo que ese punto les escapa a ellos, es más a nivel a nacional. Pero nosotros tenemos que hacerlo escalonado: Municipalidad de la Plata, luego Provincia y después Nación. Lo que hemos hecho es transmitir la problemática que tenemos, tratar de colaborar y abrir las puertas de nuestras instituciones para el momento que se está pasando. Y por otro lado, vemos que hay instituciones que se están moviendo a través del Gobierno Nacional. Y las asociaciones sin fines de lucro, no están teniéndose en cuenta. Eso nos preocupa porque vamos a entrar nuevamente en un punto en el que no vamos a saber cómo comenzar, como ha pasado en otras oportunidades.

- En este marco, pensar en lo deportivo es prácticamente imposible, ¿no?

- Lo que estamos pensando en primera instancia, a partir del mes de mayo, es en cómo reestructuramos toda la actividad; y qué pasa con estos meses que han estado “muertos”. A través de videoconferencia nos hemos reunido con la mesa ejecutiva para ver qué planteamiento le podemos hacer a las instituciones desde lo adminitrativo, económico y lógicamente deportivo. Esto último, en esta primera mitad de año, queda en un segundo plano. Hay que tratar de reestructurar absolutamente todo y tratar de seguir, después de julio, con el Clausura de cada una de las categorías. Y reestructurar parte de mayo y junio con toda la actividad. Lógicamente que vamos a tener que brindar competencias, actividades y movimiento, pero van a ser meses en los que vamos a trabajar mucho desde lo social. Y ahí sí vamos a tener apoyo de la Municipalidad porque estamos pensando acciones en conjunto. Quizás hacer actividades con otras disciplinas deportivas es una opción. Ir a Plaza Moreno, realizar jornadas. Estamos viendo, dentro de lo que nosotros podemos hacer, de ir adelantando y programando algunas actividades para no empezar de cero a partir del 15 abril, o del momento en que se levante la cuarentena.