“Es algo que nos excede a todos, así que lo tomamos con mucha tranquilidad y paciencia”

El inesperado parate producto del coronavirus complicó los planes de todos a nivel general. Sin embargo, en cuanto a lo deportivo, también terminó siendo una pausa incómoda para Gimnasia en Liga Argentina. Hasta la suspensión del torneo, el equipo que dirige Mauro Tartaglia se encontraba como uno de los principales animadores, con un plantel netamente consumado como equipo, que había llegado a diez victorias de manera consecutiva en el Víctor Nethol.

Ahora, mientras espera el regreso a la ansiada normalidad, el entrenador compartió cómo se vive el momento en la intimidad del equipo y las distintas estrategias que utilizan para ayudar a los jugadores dentro de un contexto tan particular.

“Nosotros estamos en comunicación constante con los jugadores. El profe les dio un plan de trabajo a cada uno y se los va actualizando con lo que pueden hacer en la casa”, explicó Tartaglia. “Obviamente que hay algunos que tienen un poco más de infraestructura que otros, pero en función de lo que tengan, se les van mandando trabajos para hacer para que se mantengan en forma física, dentro de lo que se puede”, agregó. “Desde nuestro lado, nosotros también hicimos ya varios encuentros por teleconferencia con el cuerpo técnico, con los jugadores y también con el psicólogo (Alejandro Amiconi), con charlas que resultaron muy buenas y productivas para sobrellevar esta realidad distinta”, manifestó.

Para los deportistas profesionales, los plazos son fundamentales. Sin embargo, dentro del contexto de cuarentena obligatoria y aislamiento social, nadie tiene la certeza de cuándo se reanudará la competición. Este fue otro de los aspectos en el que hizo hincapié Tartaglia, explicando cómo lo llevan desde el grupo que comanda.

“Lo manejamos con mucha paciencia, esperando. La idea es no entrar en la ansiedad y mantenerse tranquilos, haciendo lo que podamos”, remarcó. “La realidad es que esto es algo que nos excede a todos, así que lo tomamos con mucha tranquilidad y con paciencia”, completó. “Tratamos de prepararnos desde la cabeza también, para estar listos para el momento en que se de la vuelta a los entrenamientos y después a la competencia. Con nuestras herramientas, buscamos llegar de la mejor manera posible. Y una vez que arranquemos, tendremos que ponernos a punto desde todo aspectos después de tantos días sin actividad. Pero entendemos que no depende de nosotros. Tenemos que esperar”, enfatizó.

Dentro de este contexto de incertidumbre, el Lobo liberó al americano Dominc Woodson hace algunas semanas para que pudiera regresar a Estados Unidos con su familia.

Sobre este hecho, el DT mens sana explicó: “En un principio, él estaba dispuesto a aceptar la decisión que tomáramos nosotros. Nos pareció lo mejor, por cómo estaba la cosa, abrirle la posibilidad de regresar a su país. Él tiene una hija en Estados Unidos, entonces no hubo ningún problema”, comentó Tartaglia. “Estuvimos en comunicación con él hasta que llegó. Le costó conseguir pasaje, e incluso se le cancelaron algunos vuelos. Recién desde Río de Janeiro consiguió vuelo para poder volver a Estados Unidos”, remarcó el DT.

“CREO QUE LA LIGA SE VA A TERMINAR COMPLETANDO”

Son varios los ejemplos de competencias oficiales que se han cancelado, tanto en Europa como el resto del mundo. Pese a esto, el entrenador del Lobo se muestra optimista con el hecho de que en el país se complete la Liga Argentina, en la que el Lobo ocupaba la cuarta ubicación de la Conferencia Sur.

“Es muy difícil pensar en lo deportivo, pero nosotros tenemos que hacerlo. En lo personal, creo que se va a terminar; o por lo menos son los rumores que corren. Cuando se retome, no sé si será en mayo o un poco más adelante, se va a terminar. No quedan tantos partidos de fase regular. Después quizás compriman un poco los playoffs. Esto es una suposición, obviamente. Entiendo que le van a querer dar un cierre al torneo. Salvo que la situación se complique demasiado, no creo que lo den por terminado”, concluyó.