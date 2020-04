El Pincha le pide un esfuerzo al socio, al mismo tiempo que decidió bajar la cuota

Estudiantes se encuentra exclusivamente abocado a realizar acciones tendientes a colaborar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales en la mitigación y control de los efectos de esta pandemia generada por el COVID-19.

En ese sentido, tal cual adelantamos en nuestra edición de ayer, la dirigencia Pincha, si bien le pide a los asociados un esfuerzo para mantenerse al día, por otro lado ha tomado decisiones importantes, como la reducción de la cuota social.

Todo tiene que ver con este parate general por la pandemia mundial, que tiene a la gente cumpliendo con la cuarentena. Y desde la CD albirroja buscaron la forma de estar presente. Por un lado, por ejemplo, cediendo a la Municipalidad de La Plata un espacio en el Estadio de calle 1 para la instalación de un Centro de Atención Intermedia (el primero en el casco urbano de la Ciudad).

En este hospital de campaña de complejidad media, se realizarán tareas de atención primaria con capacidad para 20 camas. Vale agregar que el Club ha puesto a disposición el estacionamiento, el Paseo de los Profesores y el núcleo de oficinas y servicios sanitarios del ex Demo, como así también el suministro de energía eléctrica y solar para los diferentes requerimientos.

Lo cierto es que, ante este momento complicado, donde la Institución debe cumplir con sus obligaciones de pago, se le pide al asociado un esfuerzo en el pago de su cuota societaria para que el Club pueda seguir funcionando con la mayor normalidad posible.

LOS ALCANCES DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PINCHA

Pero los directivos no se quedaron en pedir al asociado que cumpla, y entendiendo las dificultades económicas de la gente en este momento tan particular, programó una serie de medidas para que el bolsillo no duela tanto.

Las mismas son las siguientes:

1º) Suspender el aumento de la Cuota Social. Mantener los valores actuales de las mismas y suspender provisoriamente el aumento que se había aprobado por Reunión de Comisión Directiva celebrada el 11 de marzo del corriente año y que entraría en vigencia a partir del mes de Mayo de 2020. Dicha decisión implicará un ahorro real para el socio del orden del 30% en relación a la cuota que se hubiera abonado de haberse hecho efectivo el aumento dejado sin efecto.

2º) Bonificar el 50% del Abono Familia durante el mes de abril de 2020. Mediante un esfuerzo conjunto entre el Club y Experiencia Fútbol se logró acordar esta bonificación. Así, el Club dejará de percibir el porcentaje que le corresponde del abono mencionado y ese valor acordado será el mínimo que requerirá Experiencia Fútbol para llevar adelante sus compromisos operativos.

Desde la suspensión de aumentos hasta la bonificación de las distintas cuotas deportivas

3º) Bonificación del 100% de los aranceles deportivos del mes de abril para los Socios en todas las disciplinas.

4º) Bonificación del 50% de los aranceles deportivos del mes de abril para aquellos No Socios, también en todas las disciplinas del Club.

5º) Los Titulares de Abonos Premium y VIP serán compensados con una extensión de los contratos, que será informado oportunamente en los próximos días por la dirigencia Pincha.

6º) Los titulares de Palcos, con carácter previo a la renovación del mismo, serán informados de distintas opciones que tendrán a tales efectos.

Con estas medidas el objetivo queda claro: buscar que la crisis económica en medio de la pandemia llegue amortiguada a los socios.