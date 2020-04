La pelota seguiría sin rodar, por lo menos, hasta el mes de junio

Ante algunos rumores que alentaban una posible vuelta del fútbol a puertas cerradas para finales del mes en curso, en la últimas horas tanto el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, como el de la AFA, Claudio Tapia, realizaron declaraciones en sentido contrario y dejaron de manifiesto que hoy por hoy la prioridad pasa por la salud y no por el regreso del fútbol.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), manifestó que para la entidad es prioritaria “la salud” ante la pandemia de coronavirus y no la definición de los torneos.

“La prioridad es la salud, no cómo se definen los torneos. No hablamos ni pensamos todavía en cómo se van a definir los torneos. Porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. No hay fechas ciertas de nada. Vamos a seguir las recomendaciones oficiales antes de tomar cualquier decisión”, expresó ‘Chiqui’ Tapia en declaraciones periodísticas.

Tal como informara este diario, se cancelarían los descensos y el torneo tendría 26 equipos

Hace tres semanas que el fútbol argentino está parado y parece improbable que se reanude en el corto plazo.

Incluso el presidente Alberto Fernández señaló que el fútbol es, seguramente, una de las actividades que más van a sufrir la salida de la cuarentena y que es muy difícil que se retome en mayo aunque señaló que “por ahí sin espectadores se puede ir retomando. Con gente es imposible, eh, pero lo veo muy difícil”.

Tapia se refirió a los rumores que surgen diariamente sobre diferentes formatos para terminar la temporada que está en curso, y definir los ascensos y los descensos al señalar que le “sorprende un poco lo que está saliendo”.

“Para nosotros está primero la salud. Segundo, la economía de los clubes. El fútbol hoy está bastante lejos. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a terminar esto”, afirmó.

Y, apuntó: “Hay que esperar, hay que esperar... Repito, hoy la prioridad es la salud, no el fútbol o cómo se van a definir los campeonatos”.

De todos modos, sería un hecho que no habría descensos y ascenderían dos equipos, con lo cual la temporada venidera tendría 26 elencos en primera.

“MAYO ME PARECE EL PEOR MES”

El presidente Alberto Fernández afirmó que el fútbol, así como el cine y el teatro, es de las “actividades que más va a sufrir la salida” de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto hasta el domingo 12 de abril inclusive.

“Hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir la salida de la cuarentena, que son el fútbol, el cine, el teatro”, dijo el jefe del Estado en declaraciones a una emisora porteña.

El Presidente primero habló de la posibilidad de flexibilizar el fútbol a partir del mes de mayo: “Por ahí sin espectadores se puede ir retomando”, pero advirtió: “Con gente es imposible, eh”.

Aunque luego dijo: “No sé cuándo van a poder volver (esas actividades). En mayo me parece el peor mes, porque es cuando esperamos el pico”, con lo cual se deduce que mayo no tendrá a la pelota rodando. Se apunta a junio.

¿Y AHORA? RUSSO DUDA QUE LA TV PONGA LA PLATA DE MAYO

“La TV aseguró pagar abril, que se pagará el 10 de este mes. En cambio, lo que no está asegurado es que pague desde mayo; y eso es lo que estamos negociando”, dijo anoche Nicolás Russo, titular de Lanús y hombre fuerte de AFA. Posible foco de conflicto inminente.