Lírica en tiempos de pandemia

A partir de la expansión del coronavirus que azota el mundo entero, los mejores teatros de ópera han redefinido la programación de sus grillas poniendo a disposición decenas de óperas, ballets y conciertos para adaptarse a esta situación excepcional con el objetivo de ofrecer muchos de sus espectáculos al público para que pueda disfrutarlos desde su propia casa. Este es un breve resumen de esas mejores producciones mundiales de ópera que se pueden disfrutar en estos abriles de pandemia.

LÍRICA EUROPEA ONLINE

El Teatro Real de Madrid y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona optaron por liberar un código gratuito para disfrutar de la plataforma My Opera Player (www.myoperaplayer.com) durante dos semanas. De manera tal que ingresando al sitio con el código “OperaEnCasa” se puede acceder a todas sus producciones con cualquier dispositivo. El Grand Théâtre de Genève Digital (www.gtg.ch) presenta títulos que se podrán ver durante los próximos tres meses y una serie de contenidos en streaming en su página web. Del 6 al 12 de abril, “Abou Lagraa ou la république des senses”, muestra partes del ballet que se hizo en 2018. Del 13 al 19 de abril se presentará la ópera “Einstein on the Beach” de Philip Glass y anunciarán nuevos streamings en los próximos días. La Royal Opera House de Londres ofrecerá sus producciones en su canal de YouTube (www.youtube.com/royaloperahouse). La Opera North (www.operanorth.co.uk) presentará “The Ring Cycle”, una serie de óperas de Richard Wagner, entre las que se encuentran “Das Rheingold”, “Die Walküre”, “Siegfried” y “Götterdämmerung” con más de 15hs. de música. La plataforma Medici TV (www.medici.tv), que es una especie de Netflix de música académica, por estos días con solo crear una cuenta de invitado presenta muchos videos que se pueden ver completos de forma gratuita a modo de regalo. Y la plataforma de ópera en streaming OperaVision (www.operavision.eu), ofrecerá el martes 7 de abril la ópera “Guillaume Tell” de Rossini en una producción del Rossini Opera Festival.

La Metropolitan Opera House de Nueva York (www.metopera.org) realizará una retransmisión diaria gratuita desde su página web. El programa para los próximos días cuenta con grabaciones en alta definición de las últimas 14 temporadas. Las proyecciones comienzan a las 19:30hs. de cada día y se podrán ver durante las siguientes 20hs. Entre las próximas producciones se encuentran: “Aida” de Verdi el lunes 6, “La Fanciulla del West” de Puccini el martes 7, “Falstaff” de Verdi el miércoles 8, “Parsifal” de Wagner el jueves 9, “Roméo et Juliette” de Gounod el viernes 10 y “Don Pasquale” de Donizetti el sábado 11 de abril.

LÍRICA LATINA ONLINE

Con el hashtag #OLAenTuCasa, los mejores teatros latinoamericanos también se han unido para transmitir lo mejor de sus temporadas pasadas. Entre ellos se encuentra la representación de “Papelucho en la ópera” del Teatro Municipal de Santiago (www.landing.municipal.cl). Escrita por la actriz y directora teatral María Izquierdo junto al compositor Sebastián Errázuriz, esta ópera nos introduce en el diario de vida de un pequeño chileno de ocho años, con una gran imaginación y un corazón muy sensible, al que se le ocurren ideas geniales con las que evita aburrirse. La obra estará disponible en el sitio del teatro hasta el miércoles 08 de abril. Por su parte, el Teatro Solís presenta una producción de la Ópera de Montevideo con “La Flauta Mágica” de Mozart disponible en su canal de YouTube (www.youtube.com/user/TeatroSolisComunica) hasta el sábado 11 de abril. Mientras que el Gran Teatro Nacional del Perú (www.envivo.granteatronacional.pe/) presentará “Las Bodas de Figaro” también del compositor austríaco, sobre el libreto del italiano Lorenzo da Ponte. La obra se proyectará el domingo 19 de abril a las 17.30hs.

COLONEROS ONLINE

En nuestras latitudes, y hasta el 19 de abril, se encuentran suspendidas todas las funciones, actividades y visitas guiadas del Teatro Colón. Mientras tanto, como todos los domingos a las 20hs. el teatro ofrece funciones precedentes en su sitio web para poder revivir obras y conciertos desde el sillón de tu casa en cualquier parte del mundo. El próximo domingo se proyectará el memorable concierto de Juan Diego Flórez con arias de Mozart, Donizetti, Verdi, Massenet, Gounod y Puccini.