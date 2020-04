Final feliz: la ginecóloga del Gutiérrez dio negativo

En los últimos días las redes sociales se habían detenido en el video de la ginecóloga platense Maca Alimón, que contaba en primera persona el drama que estaba viviendo debido a la incertidumbre de no saber si tenía coronavirus o no, ya que presentaba algunos síntomas. Pues ayer le llegó el resultado: negativo.

"Soy médica ginecóloga del hospital Gutiérrez de la ciudad de La Plata. El día viernes empecé con fiebre, pero ya arranqué desde antes con malestar general y decaimiento. Como me había dado la vacuna antigripal, se lo atribuimos a eso. Cinco días después de darme la vacuna, el viernes, empecé con fiebre y me comuniqué con la infectóloga del hospital. Ella me aconsejó que llamara al 148 para contarles y que mientras tanto me aislé", había resaltado días atrás en su cuenta de Facebook.

Ahora, con la tranquilidad de saber que no es portadora del virus, podrá reencontrarse con su hijo, a quien le habían dicho que su madre estaba trabajando para evitar el contacto.

Volviendo a lo que estaba viviendo ella, había puntualizado: "Desde que llamé al 148 nadie se ha comunicado conmigo para saber cómo estoy ni para saber cómo proseguir. Capaz solamente tengo una gripe, pero es la gente encargada que dispuso el gobierno para hacer todo esto. No quise acercarme a la guardia porque es lo que estamos pidiendo. Pero ya pasaron 48 horas y nadie se comunicó conmigo"