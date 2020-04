Después de Petrullo y por el coronavirus, Melazo también va por la domiciliaria

césar melazo, ex juez de garantías / archivo

El Tribunal de Casación Penal bonaerense analiza desde ayer un pedido de prisión domiciliaria para el ex juez de Garantías de La Plata César Melazo, detenido bajo sospecha de liderar la llamada “megabanda”, supuestamente integrada por ex magistrados, policías, ladrones, ex convictos y barras, dedicada a cometer diversas actividades delictivas, se presume que con cobertura judicial.

Fuentes judiciales explicaron que la defensa del ex juez presentó un hábeas corpus alegando razones de salud y la situación de pandemia mundial, tal como hizo días antes otro imputado en la causa, el sindicado operador judicial Enrique Petrullo, a quien ya le otorgaron el beneficio por padecer “afecciones respiratorias” que lo colocan en el grupo de riesgo.

En su planteo, la defensa de Melazo, detenido desde hace casi dos años en la Unidad 31 de Ezeiza, alegó también que está dentro de la población de riesgo en un listado elaborado por el Servicio Penitenciario Federal, para lo cual presentó una certificación médica que da cuenta de afecciones respiratorias y cardíacas que estaría sufriendo el ex magistrado.

El pedido está ahora en manos del juez Víctor Violini, quien actualmente está a cargo de la presidencia de Casación y el lunes hizo lugar el lunes al hábeas corpus interpuesto por Petrullo.

Otro procesado en la misma causa que pretende dejar el penal es Carlos Bertoni, señalado como “el marcador” de objetivos del grupo, quien padece un avanzado estado de cáncer. Allegados a la defensa anticiparon que este planteo, que no se hizo por la vía del hábeas corpuso ya estaría aprobado, aunque todavía no se efectivizó. Fuentes judiciales aclararon que el juzgado de garantías ordenó garantizar el aislamiento del recluso mientras espera el resultado de una revisación médica que determine su estado de salud.

En el caso de Petrullo, fue bastante más sencillo. Le concedieron la domiciliara con un certificado médico de su profesional de cabecera, Luis Alberto Genovesi, en el que resalta que el preso es “una persona de alto riesgo sanitario atento sus antecedentes”.

“En lo puntual, explicó que Petrullo cursa un cuadro de tos, con lo que su situación sanitaria resulta riesgosa para sí y para terceros, pues además del certificado antes mencionado surge que Petrullo posee un nódulo pulmonar en control periódico, antecedentes familiares de cáncer de colon y coronariopatía que no pudo ser estudiada en profundidad, atento la detención operada, y conforme relatara su esposa, cursa un cuadro respiratorio, por lo que el galeno en cuestión califica su situación como de alto riesgo”, alegó la defensa.

El juez detalló en su resolución que “atento la actual situación de pandemia que rige a nivel mundial, deben tenerse presente las Resoluciones Nº 13/20 y 386/20 de la Suprema Corte de Justicia, que autorizan a resolver las presentaciones de las partes, en la medida que resulten urgentes, a través de la Presidencia de este Tribunal, es decir, de modo unipersonal”.

Admite el fallo que “el informe médico elaborado en la Unidad Nº 31 de Ezeiza afirma que Petrullo no se encuentra incluido en la franja de personas vulnerables, visto que de la revisación efectuada surge que posee una mecánica respiratoria conservada, con buena entrada de aire bilateral, y a nivel cardiovascular no presenta falla de bomba, pulsos simétricos, ruidos cardíacos normofonéticos y silencios libres”, pero argumenta que “la historia clínica acompañada sí destaca que en el 2014 se detectaron formaciones nodulares en ambos pulmones (de 7 mm. en el lóbulo inferior izquierdo, y otras de 4 mm. en el lóbulo superior derecho)”, argumentó Violini.

En función de lo expuesto Casación le envió la resolución al juzgado de Garantías de Turno en La Plata, “con carácter de urgente, a efectos de que canalice el arresto domiciliario de Petrullo -se concretó ayer- durante la vigencia de la cuarentena, sin perjuicio de los estudios médicos que corresponda efectuar y lo que eventualmente deba decidirse una vez finalizado el mismo, con noticia a este Tribunal de Casación”.

“sabe cómo saltear instancias”

La noticia del arresto domiciliario concedido a Petrullo y las fuertes chances de que otros imputados obtengan la misma medida de morigeración inquietaron a los investigadores que instruyeron la llamada “megacausa”.

El beneficio a Petrullo “es coherente con lo que la investigación que lo involucra puso de manifiesto”, dijeron a este diario fuentes judiciales con acceso al expediente, no sin destacar que “existen sobradas pruebas en la causa que revelan el modo de operar del imputado”.

“En primer lugar -dijeron-, durante el trámite de las causas” en las que él mismo habría sido el operador principal, se sospecha junto a un camarista “para modificar irregularmente las situaciones procesales de imputados y detenidos, siempre les dejó en claro a sus ‘clientes’ que la forma de obtener beneficios era salteando la primera y segunda instancia y lograr que el Tribunal de Casación intervenga en forma originaria en la resolución de los planteos libertarios, y de otra índole que fueran requeridos a instancias de Petrullo”, indicaron.

Las mismas fuentes aseguraron que el sindicado operador judicial presuntamente “creaba, en algunos casos solo y en otros con la connivencia de otras personas, páginas en redes sociales y blogs de imposible vinculación con él que utilizaba para realizar campañas difamatorias de personas o funcionarios que se opusieran a sus negocios”, estrategia que habría usado, continuaron los voceros, “con algunos medios”. De acuerdo a lo que figura en la investigación, Petrullo “era un gran relacionista” que supuestamente tenía entre sus contactos cercanos a gente vinculada a todas las esferas de poder: funcionarios judiciales, jefes policiales, legisladores, periodistas, personal del Servicio Penitenciario Bonarense y hasta de la Agencia de Recaudación de la Provincia (Arba), se detalla en la causa, a quienes les habría hecho “favores para luego utilizarlos para sus propósitos”, dijo un investigador.

Y añadió: “Si hay alguien que sabe cómo saltear los tribunales inferiores o conseguir cualquier tipo de constancias, como certificados médicos, o de libre deuda y hasta intimaciones de pago con fines extorsivos, sin duda es Petrullo”.

Por último expusieron su preocupación de que estas medidas “pongan en riesgo a la investigación”, a la que le quedaría “mucha tela por cortar”, aseguraron.

Con respecto al planteo presentado por la defensa del ex juez Melazo, voceros de Tribunales adelantaron que es muy probable que se defina hoy mismo. Y aclararon que tanto este beneficio como el otorgado a Petrullo y probablemente el que concedan a Bertoni se extendería “mientras dure la cuarentena ordenada por el Poder Ejecutivo nacional”.