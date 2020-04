Antes de venir a La Plata, Alberto Fernández aclaró que "no se va a flexibilizar la cuarentena"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "no se va a flexibilizar" el aislamiento social por el coronavirus después del domingo 12, y advirtió que "en centros urbanos seremos mucho más estrictos".

"En muchos industriales hay preocupación por abrir las fábricas y hay cierta ansiedad que comprendo", dijo el mandatario pero pidió que "escuchen a los expertos para que se den cuenta de lo que pasa y cuáles son los riesgos".

El jefe de Estado indicó también que el Gobierno ve "cierto relajamiento" en el cumplimiento del aislamiento y que es algo que le "preocupa", por lo que aclaró que "no hay ningún levantamiento de la cuarentena" a partir del próximo lunes.

"El control se ha relajado, ayer le pedí a los ministros que se pongan más estrictos y hagan controlar caso por caso", dijo Fernández, a lo que agregó: "Necesito que la gente no circule, que no haya más de seis personas por colectivo".

Además, indicó que a causa de que el aislamiento obligatorio aplanó la curva de casos de coronavirus, los expertos médicos "estiman que el pico" de la enfermedad "se va a dar en la segunda quincena de mayo". "Estamos tratando de hacer lento el contagio" del coronavirus en el país, al tiempo que volvió a pedir que "nadie se relaje" en las medidas de aislamiento social. "Nos estamos preparando para momentos más difíciles, para más contagios", advirtió.

Con relación al escándalo por el pago de sobreprecios en la compra de alimentos para los sectores más necesitados que hizo el ministerio de Desarrollo Social, el Presidente dijo que necesita "gente que trabaje y no pícaros, gente que no se equivoque" y señaló que, por ese motivo, tras lo ocurrido con algunos artículos de las compras para el abastecimiento de alimentos a comedores, acordó con el ministro Daniel Arroyo "ser muy cuidadosos sobre a quién poner al frente del área para que no vuelve a repetirse".

"No vamos a tolerar ningún tipo de conducta poco transparente", insistió en declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, en las que expresó que estará "eternamente agradecidos" a los intendentes del Conurbano bonaerense tanto "oficialistas como opositores" por su trabajo en el marco de las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Fernández remarcó que trabaja "codo a codo" y "las 24 horas" con los jefes comunales, con quienes se viene reuniendo para analizar la logística de la red sanitaria y social que se está implementando.

El Presidente participará hoy en La Plata junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof de la presentación de una aplicación telefónica para sacar una cuenta gratis en el Banco Provincia, "Cuenta DNI", que permite abrir una cuenta en la entidad bancaria oficial sólo con el DNI y el escaneo facial de rostro.

La persona recibirá luego la tarjeta de débito y podrá realizar todo tipo de operaciones desde el celular, a través del programa informático. La aplicación permite además enviar dinero a otra persona, siempre que ésta también tenga Cuenta DNI; recargar las tarjetas de transporte y de celular.