Conseguir en La Plata la vacuna contra la gripe, una odisea a la que exponen a los grupos de riesgo

En medio de la pandemia por el coronavirus, y tras el pedido de las propias autoridades y organismos que los integrantes de los grupos de riesgo se vacunen contra la gripe lo antes posible, conseguir una vacuna en la ciudad de La Plata se convirtió en una utopía.

Tal como viene señalando este diario desde hace varios días, la vacuna contra la gripe es casi imposible de encontrar en farmacias, vacunatorios provinciales o los centros de atención primaria municipales.

"La vacunación antigripal en La Plata es una vergüenza. Consulté en 8 entre 41 y 42, en 41 entre 10 y 11, en Diagonal 73 entre 59 y Plaza Rocha y en ninguno tienen vacunas. El único lugar es en el vacunatorio central de 55 entre 18 y 19. Tengo 74 años, llegué a las 8hs. de la mañana y ya había tres cuadras de cola. Así cuidan a los abuelos", se quejó Ana María Pawetczak.

Los testimonios que recibió este diario de gente que consultó en varios lugares y no lograron conseguir la vacuna se cuentan de a decenas, como el de María Dellepiane, quien como parte de un grupo de jubilados todos mayores de 65 años de Los Hornos consultó en las dos salitas de la zona (145 entre 59 y 60 y en 66 y 143) "y ninguna tiene. Nos dijeron que habían recibido 150 vacunas para los grupos de riesgo que no tienen obra social y que hoy iban a estar vacunando exclusivamente a los mayores, de 9hs. a 11hs., pero cuando fuimos había un cartel que decía que no había más. Una empleada, no de buena manera, nos dijo que se habían terminado ayer y que posiblemente la semana que viene iban a recibir".

"Nos hacen salir, con frío, arriesgándonos y nos tienen como pelota de acá para allá", agregó con bronca.

Víctor Piedras es vecino de Gonnet y hoy le tocaba aplicarse la vacuna antigripal según el cronograma definido por el PAMI en base a la finalización del DNI. Pero en las farmacias que consultó cerca de su domicilio (una sobre Camino Centenario, otra sobre Avenida 7 cerca de 514 y la última sobre el Camino General Belgrano) ninguna tenía disponible y en todas le indicaron que les habían entregado un solo lote limitado, entre 70 y 100 vacunas, y ya las habían aplicado la semana pasada cuando comenzó el programa y no habían vuelto a recibir.

Esta descripción coincide con una farmacia del Centro adherida al plan vacunatorio del PAMI, desde donde indicaron que del organismo recibieron 110 vacunas contra las 250 que recibían años anteriores apenas arrancaba la campaña, mientras que la de la neumonía directamente no les entregaron ni una unidad.

"Nosotros desde febrero tenemos gente llamándonos para preguntarnos y vamos haciendo una lista con los que son nuestros clientes habituales, que hace años se la aplican. Cuando recibimos esta partida comenzamos a aplicarlas de acuerdo al cronograma del PAMI y no sabemos cuándo nos van a volver a enviar", indicaron.

"Particulares no tenemos y las de IOMA recién el lunes habilitaron el sistema, sólo te permiten pedir hasta 20 por día y ayer decía que ya no tenían stock cuando en cualquier campaña nosotros recibimos no menos de 600 órdenes de vacunas cada 15 días, por lo que de esta manera va a ser imposible cubrir esa demanda", agregaron.

Como agravante, comunicarse por teléfono con cualquier centro de atención primaria o farmacia es casi imposible, por lo que la gente queda expuesta a tener que ir en persona y consultar sobre la disponibilidad de la vacuna y teniendo que ir a más de un sitio ante la respuesta negativa.

Desde la Municipalidad informaron que "el problema es con IOMA y con el PAMI, que lanzaron la campaña de vacunación y no tienen vacunas. Esto ha generado que hubiera mucho rebote en esos lugares donde tendrían que estar vacunando contra la gripe ya que van a esos centros de vacunación y entonces se agotan las vacunas".

"El Municipio tiene reservas y sigue abasteciendo a los centros a medida que van notificando que se están quedando sin vacunas. En los primeros días va a ser mayor la demanda pero queremos llevarle tranquilidad a la gente que la campaña de vacunación se va a extender por los próximos 15 días de mínimo, por lo que hay tiempo suficiente para vacunarse", agregaron.