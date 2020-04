Lanzaron un cronograma de vacunación antigripal

Mientras las autoridades sanitarias de la Municipalidad de La Plata difundieron ayer un listado con los centros que aplican la vacuna antigripal -el cual se puede consultar en el sitio eldia.com-, desde distintas localidades, como Gonnet, así como desde la ciudad de Berisso, llegaron a este diario quejas de los vecinos por las largas colas que deben realizar o incluso porque faltan dosis.

Cabe remarcar que la Comuna, además de publicar los centros de vacunación con sus respectivos días y horarios y de recordar que la aplicación de la vacuna es gratuita, aclaró que esta primera fase del operativo está dirigida a las personas mayores de 65 años, justamente las más expuestas al coronavirus.

Asimismo, vecinos y vecinas de la Región indicaron que el IOMA, pese a su promesa de difundir un cronograma para esta semana, todavía no informó nada respecto de la vacuna antigripal, que este año, por razones por demás conocidas, ha visto multiplicada fuertemente la demanda.

La campaña de vacunación en la Ciudad comenzó la semana pasada con la llegada de los primeros lotes.

El Municipio, entonces, montó el viernes dos carpas ambulantes en las que se aplicaron unas 250 inyecciones a adultos mayores.

También arrancó el operativo en Berisso, que rápidamente generó quejas de vecinos y vecinas de la ciudad ribereña, quienes expresaron su preocupación por las “largas colas y demoras” que tuvieron que afrontar en el vacunatorio que funciona en las esquina de 164 y 27.

“La cola llegó a superar los cien metros. Es una vergüenza que las personas mayores, como mi madre, tengan que pasar por esto”, expresó una mujer de la zona.

City Bell

En la localidad de City Bell, los vecinos y vecinas aseguraron que “en el vacunatorio de Camino Centenario no hay más (dosis). Dicen que van a recibirlas recién el lunes”, contó un hombre mayor de 65 años.

“Somos personas grandes buscando donde vacunarnos. Nadie atiende los teléfonos que difunden para comunicarse. Y cuando vamos, no hay vacunas”, añadió una mujer.

Otra vecina, de nombre María, describió que “las colas empiezan a las seis o seis y media de la mañana. Esto es vergonzoso”. Francisco, también vecino de la zona, confirmó que “no atienden el teléfono” y que él no puede ir porque es “de riesgo” y no quiere estar con mucha gente. “Quería que me den un turno para evitar estar en la calle”, señaló.

En tanto, también apuntaron que “no hay vacunas en la sala de 526 entre 24 y 25 ni en la sala de 122 entre 80 y 81”.

Por último, como se indicó, IOMA fue blanco de quejas por la ausencia de un cronograma.