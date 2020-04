Varados en Dinamarca: con un bebé en camino y en un sueño que se derrumba

No cometieron ninguna de las "imprudencias" que algunos le refriegan a los argentinos varados en el exterior. No desoyeron ninguna advertencia, no se aprovecharon de ofertas de pasajes "baratos por el asunto del virus". Fueron a trabajar, hace un año. El fue a hacer de delivery con una bicicleta eléctrica alquilada y ella a limpiar las habitaciones de un hotel.

Fueron a construir un sueño que ahora se les derrumba aunque ahora lo más valioso que tienen parezca parte del problema: ella está en el tercer mes de embarazo.

Eduardo Prieto (31) y Noelia Viggiano Pereyra (30) son dos platenses que no pueden volver de Dinamarca. Y el tiempo y las circunstancias los apremian feo. Están cerca de quedar en la calle, sin ninguna clase de asistencia ni posibilidades de subirse un avión de repatriados.

Eduardo nació en Cinco Saltos, un pueblo chico de Río Negro pero hace 10 años vino a La Plata, se enamoró y se quedó. Con la ciudad y con Noelia que se define como "platense, bien platense". En La Plata él trabajaba como técnico en una empresa de video cable y en la de teléfonos y ella, en un centro de estética en City Bell.

Vendieron el auto y compraron los pasajes. "Estábamos bien, pero teníamos un sueño por cumplir y un día se dio la oportunidad", cuenta Eduardo.

El sueño era "probar" con una vida en Europa y la oportunidad tuvo la forma de esas cosas que andan por la Internet. La página decía: "Yo me animo, ¿Y vos?". Eran las instrucciones para sumarse a un programa de trabajo "legal" en Dinamarca, por un plazo inamovible: un año.

"Es un programa reservado a argentinos, uruguayos y chilenos. Hay relación de dependencia, con visa de trabajo pero se cobra por hora. El día que no trabajás, no cobrás".

Cuando el virus empezó a mostrar las uñas se enteraron que un bebé venía en camino. Y entonces decidieron volver. Con el pasaje pago les dieron fecha para el 29 de abril, luego se la corrieron para el 1° de mayo y en las últimas horas les dijeron que no hay fecha cierta.

En el hotel donde Noelia hacía tareas de limpieza le adelantaron las vacaciones. Se quedó sin trabajo. Eduardo tomó un turno extra en otra empresa de delivery y con ese solo ingreso sobreviven.

Dinamarca es cara. Pagan $1.300 dólares por un monoambiente muy alejado del centro al que Eduardo tiene que ir todos los días a recoger la bicicleta eléctrica que alquila para poder trabajar. Por ahora, el delivery es de las pocas actividades que siguen funcionando.

Dinamarca es cara y por momentos cruel. Ya les dijeron, cuenta Eduardo, que si el bebé llegara a nacer allí nunca será danés. "El Estado no cede la nacionalidad porque los padres son argentinos. No hay ninguna ventaja aunque nosotros lo que queremos es volver y que nuestro hijo sea argentino", cuenta.

La visa de trabajo que tienen expira el 18 de junio. Y no hay posibilidades de renovación. Las cosas son así en Dinamarca, les dijeron. Hasta entonces Noelia podrá seguir haciéndose las ecografías y los controles en el sistema de Salud pública. Y Eduardo podrá seguir repartiendo comida y artículos en su bici alquilada. Pero cuando la visa pierda validez las cosas serán muy diferentes. "Ya no podré seguir trabajando, no te lo permiten. No nos van a deportar porque no tienen a dónde pero no vamos a poder trabajar. Acá no hay trabajo para ilegales".

Los dos salarios de Eduardo por el doble turno apenas alcanzan para pagar el alquiler. Ya no tienen el trabajo de Noelia con el que se sostenían y hasta habían podido crear algún ahorro. Diariamente se comen una parte.

La vida en Dinamarca es muy cara. Eduardo va al supermercado y encara directamente hacia la góndola de las carnes "por vencer ". Compra por 10 dólares (cerca de 900 pesos) medio kilo de un corte vacuno que nunca sabrá bién qué es pero que resulta necesario para alimentar a la pareja y al bebé en la panza.

"En la embajada saben menos que nosotros que nos enteramos de lo que pasa por los diarios en internet. Sólo dicen que ellos no saben nada, que no tienen fondos para ayudar a nadie salvo que demuestres que estás tirado en la calle y no tenés familia en Argentina que te pueda ayuda. Nosotros no queremos plata, queremos volver. No vinimos de vacaciones, no estamos acá por una decisión imprudente. Hace casi un año que estamos acá, trabajando. Nuestra situación es diferente a la de muchos otros argentinos que sí fueron repatriados y que más allá de lo que se diga, tenían y tienen todo el derecho a ser ayudados".

A Eduardo se le mezclan la angustia y la indignación cuando lee las noticias. "Dicen que no somos prioridad, que somos un riesgo. Nos están demonizando. Es horrible. No violamos ninguna ley. Nos estamos quedando sin dinero, sin ahorros y sin trabajo. Al volver teníamos el sueño de irnos a vivir al sur, a Usuhaia, pero ya vemos que aunque pudiésemos volver eso tampoco va a poder ser".

Noelia tiene el 5 de octubre como fecha estimada para dar a luz. "Al cumplirse los cinco meses no podrá subirse a un avión" , asegura Eduardo para marcar otra cruz en el casillero de las malas, mientras espera que alguna buena les toque de una vez por todas.