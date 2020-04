Campaña en el Ludovica para armar camisolines

La comunidad médica del servicio de Cirugía del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de nuestra ciudad acaba de lanzar una colecta para juntar materiales con los que confeccionarán camisolines para protegerse ante el avance del COVID-19.

Yanina Vanasco, médica de esa área del centro asistencial de 14 y 64, contó a EL DIA que para elaborar esos elementos de protección requieren friselina de 80 gramos, hilo de algodón y también nylon de mediana densidad, con el que confeccionarán protectores que utilizarán por encima del camisolín para hacerlo impermeable.

“Necesitamos que los comerciantes tengan tela de friselina, que tiene que ser de 80 gramos porque sino no nos sirve, nos faciliten ese material”, explicó la profesional, que junto a otras colegas del servicio de Cirugía impulsa la movida. “El hilo tiene que ser de algodón porque sino es demasiado grueso para coser la friselina, por lo que generaríamos muchos agujeros y eso permite que pase el virus”, aclaró la médica. También necesitan conseguir tela de manga para camisolines, porque el elemento de protección “tiene que tener un puño que cierre” para evitar el contacto con el coronavirus.

Si bien Vanasco sostuvo que “hay algo de insumos en el hospital, es muy difícil que nos llegue a todos. Y además no en la capacidad que necesitamos. Entonces lo que queremos hacer es confeccionar nuestros propios camisolines”. La profesional indicó que ya cuentan con personas del servicio que tienen máquinas de coser y son quienes lo van a elaborar. Otro motivo para impulsar la campaña es la falta de insumos que se percibe en la Ciudad: “Quisimos abastecernos de los barbijos y no hay para vender”.

La colecta es “por tiempo indeterminado porque no se sabe cuándo va a ser el pico”, dijo y agregó: “Vamos a necesitar mucho material, recolectar ahora para fabricarlos nosotros”. En particular los piensan utilizar “para la revisión de pacientes asintomáticos”, mientras que los camisolines que provee el ministerio de Salud van a reservarlos para cuando haya que contagiar un paciente que ya esté confirmado que padece el coronavirus. “Cuando vas a revisar un niño, por lo general, no se sabe si está o no contagiado. Los niños suelen llorar mucho cuando se los revisa, por lo que se usa mucho material para protegerse”, explicó.

Para aquellos que puedan aportar materiales para la campaña, pueden comunicarse a dos números telefónicos: 3434808517 o 221-459-4900.

FUNCIÓN CLAVE

Distintas entidades médicas vienen recomendando enfáticamente el uso de camisolín entre los elementos de prevención. Según se ha explicado, el camisolín quirúrgico descartable cumple su función una sola vez y se desecha luego para evitar contagios o contaminación a otros pacientes, e incluso al mismo personal médico. Los camisolines descartables para cirugía cumplen una función higiénica muy importante debido, a que los médicos y las enfermeras son precisamente los que mayor contacto tienen con bacterias, virus y fluidos corporales humanos.