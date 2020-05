Casa por casa, el plan de la Provincia para atajar al COVID en barrios vulnerables

Los controles domiciliarios no abarcarán por ahora barrios populares de La Plata/ ministerio de salud

Por las condiciones de hacinamiento de muchas familias y las dificultades para acceder al sistema de salud, los barrios vulnerables se han convertido en los últimos días en uno de los principales escenarios de preocupación frente al avance del nuevo coronavirus. Y es que a diferencia de otros sectores del tejido urbano, en ellos los contagios parecen multiplicarse en forma exponencial. Basta observar lo ocurrido en la villas porteñas, donde en cuestión de días han llegado a acumularse 616 casos positivos de COVID.

Del otro lado de la división jurisdiccional, en territorio bonaerense, las autoridades sanitarias insisten sin embargo que en sus barrios populares “sigue siendo baja” la circulación viral. Lo cierto es la cantidad de contagios detectados en villas de la Provincia es un dato que el Ministerio de Salud no da a conocer. Dada su política de no geo-referenciar públicamente los casos confirmados para evitar estigmatizaciones no es posible saber qué porcentaje de ellos ocurren en los sectores más empobrecidos de la sociedad.

En este contexto, el gobierno bonaerense puso en marcha ayer un plan para atajar focos de contagios de COVID en los barrios populares donde se han registrado brotes de la enfermedad. La iniciativa consiste en movilizar equipos sanitarios para que vayan casa por casa controlando la temperatura corporal y entrevistando a los vecinos a fin de detectar posibles casos positivos en forma precoz.

Estos operativos, estrenados con una prueba piloto la semana pasada en algunos barrios de Quilmes y San Vicente, se extenderían durante los próximos días a asentamientos de Merlo, San Martín, Moreno, La Matanza, y Lanús. Pese alta concentración de barrios populares que existen en nuestro distrito, La Plata no está incluida en principio entre las jurisdicciones donde se aplicará esta estrategia de prevención.

“Por ahora a La Plata no se la incluye porque no ha tenido focos de coronavirus en barrios vulnerables, que es el criterio con el que estamos trabajando en los conglomerados más grandes. Obviamente si se llegara a presentar un foco en La Plata lo vamos a atender”, explicaron desde el ministerio de Salud.

La decisión no deja de generar sin embargo malestar a nivel local. Y es que cabe preguntarse por qué La Plata es considerada parte del Conurbano bonaerense al restringir su actividad económica, pero no a los efectos de extremar los cuidados sanitarios de su población.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

“La estrategia sanitaria cambió porque hoy la contención y mitigación de contagios en el Conurbano sólo es posible con el despliegue de grandes operativos territoriales en cada barrio. Hasta ahora, se recibían pacientes con síntomas en los centros de salud y se contenían las demandas a través de la línea 148, pero ahora decidimos avanzar en una nueva etapa en la que vamos casa por casa”, explicó el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan.

Para implementar este nuevo sistema, especialistas diseñaron un mapa que contiene información del Registro público provincial de Villas y Asentamientos precarios, y del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la distribución de los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Mediante el entrecruzamiento de ambos datos, pueden determinar en qué distritos y barrios se concentra la mayor cantidad de contagios.

A partir de eso, y en un trabajo articulado con los distritos, se realiza un despliegue territorial que implica que promotoras y promotores de salud, junto a enfermeros y profesionales de distintas instancias del gobierno provincial, vayan casa por casa, para detectar personas con síntomas compatibles con los casos sospechosos de coronavirus, en una población con menores posibilidades de acceso al sistema de salud.

“En cada vivienda, se toma la temperatura corporal y además se hace un cuestionario para identificar si esa fiebre tiene que ver con la determinación de un caso sospechoso de este virus o se trata de alguna otra enfermedad, como dengue por ejemplo. Luego, ante la detección de algún caso sospechoso, se le realiza el hisopado correspondiente y se le entrega un barbijo para ser trasladado al hospital donde es internado a la espera del resultado”, explicaron desde el ministerio de Salud.

“Las primeras pruebas piloto se hicieron en el barrio La Paz del municipio de Quilmes y en Los Amigos y Sargento Cabral de San Vicente. En esa ocasión, se controlaron más de 10.000 personas y se detectó un solo caso positivo, lo cual demuestra que la circulación sigue siendo baja”, explicó Gollan.

Los próximos distritos previstos donde se realizará esta experiencia son Merlo, San Martín, Moreno, La Matanza, y Lanús. “El objetivo es atacar los potenciales focos de contagios de manera directa y anticiparse a una multiplicación descontrolada de casos, que es una posibilidad mucho más factible en estos contextos socioculturales”, afirmó Gollan.

Para poner en marcha esta nueva estrategia, el Gobierno planea articular con organizaciones sociales, sindicales, religiosas y clubes de barrios, y comenzar a utilizar además los centros comunitarios construidos en cada municipio. La idea es derivar a ellos casos confirmados que presenten una sintomatología leve y no tengan las condiciones para realizar un adecuado aislamiento domiciliario.