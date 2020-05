“Defending Jacob”: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por defender a un hijo?

Si tu hijo fuera acusado de un asesinato, ¿cómo reaccionarías? Seguramente algunos se han cuestionado -aunque en silencio y sin testigos- este feroz interrogante que atraviesa la trama de “Defending Jacob”, el atrapante thriller que se puede en Apple TV+.

Adaptación de la exitosa novela de William Landay, la serie está ambientada en un tranquilo pueblo de Massachusetts en el que el asesinato de un adolescente conmueve a la comunidad. Rápido, los ojos se posan sobre un sospechoso: Jacob Barber (Jaeden Martell), el hijo de 14 años de Andy Barber, el fiscal asistente del distrito, de buen pasar y futuro prometedor.

Chris Evans, a quien conocimos popularmente por su interpretación de Capitán América en las películas de Marvel, le da vida a este confundido padre que, por primera vez, deberá estar del otro lado del mostrador, debatiéndose entre ser un buen hombre o ser un buen papá.

Mark Bomback, guionista de las películas “Dawn of the Planet of the Apes” (2014) y “War for the Planet of the Apes” (2017), adaptó el libro de Landay -publicado en 2012- rescatando los hechos que hicieran posible “la mejor versión cinematográfica” de la historia. Por eso, y aunque el caso policial atrapa, lo interesante de la serie está más allá de su resolución.

“Se trata de cómo la familia lo experimenta”, asegura el director de la serie, Morten Tyldum, nominado al Oscar por “The imitation game”. En ocho episodios, al director noruego le alcanza para plantear profundos dilemas morales como ¿qué están dispuestos a hacer como familia? ¿Qué tanto conocemos a nuestro hijo? ¿Hasta dónde podemos llegar?

Asesinan a un adolescente, y la sospecha se posa sobre el hijo del fiscal

Evans, que asume un gran desafío interpretativo en este rol al que no acostumbramos a verlo, asegura que ver a tu hijo en una situación tan peligrosa te haría reaccionar de una sola manera: “Es obvio que cualquier padre lo protegería sin importar el costo”.

Pero, ¿qué pasa si hay una mínima duda entre los miembros de la familia?

Ahí es donde la producción se hace fuerte porque nos muestra la perspectiva de todos.

“La familia está a prueba de todo y ella empieza a cuestionarse todo”, dice Michelle Dockery (Mary Crawley en “Downton Abbey”), que se pone en la piel de la atormentada madre de Jacob, Laurie.

“Cuando abres la caja de Pandora, encuentras lugares terroríficos que no quieres explorar”, admite Evans sobre esta aparente familia feliz cuyas bases empiezan a ceder entre la revelación de secretos que borran la confianza y le dan paso a la culpa.

Para empeorar la situación de los Barber, aparecerá el padre de Andy, que, aunque lo mantenía bajo siete llaves, cumple condena en una cárcel de Connecticut por un crimen sangriento. Apodado “Sangriento Billy”, lo interpreta el siempre genial y -a veces espeluznante- J. K. Simmons, ganador del Oscar por su sádico profesor de música en “Whiplash”.

“El personaje es un tipo que entra y proporciona un poco de sabor”, dice Simmons, sobre su “ambiguo” personaje, que “ha hecho cosas despreciables en un mundo que no es siempre blanco y negro”. Según considera, no es “Sangriento Billy” una criatura “100% malvada” porque muestra “indicios de humanidad en él”.

“Defending Jacob”, una thriller para pensar en los límites que estamos dispuestos a mantener con las personas que amamos.