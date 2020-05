Numerosos profesionales platenses fueron rechazados al pedir créditos a tasa cero

Los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos que ofrece el gobierno nacional aparecieron como un remanso para numerosos profesionales que se quedaron sin ingresos desde que comenzó la cuarentena obligatoria por el conoravirus. Sin embargo, un alto porcentaje rebotó ante la puerta de entrada a esta ayuda oficial, en el portal digital de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde les rechazan el acceso a ese préstamo, por diferentes razones. Y la desesperación crece porque no encuentran una salida al laberinto planteado: sin recaudación pero con numerosos compromisos que siguen vigentes y hacen subir el monto de las deudas.

Según distintas fuentes consultadas, cerca de un 50 por ciento de profesionales solicitantes de los préstamos a tasa cero fueron rebotados y es uno de los temas de los que más se habla en el sector.

¿Qué son los créditos a tasa cero por ciento?. Según el portal de la AFIP, se entregan sumas de hasta 150.000 pesos a través de las tarjetas de crédito. Se realizan en tres cuotas sucesivas de igual monto, según lo solicitado por el interesado y lo permitido por el organismo público. Los créditos cuentan con un período de gracia de 6 meses y el pago se realizará, como mínimo, en 12 cuotas fijas sin intereses”.

Entre las condiciones para obtener ese préstamo está la de haber tenido una caída de la facturación en el período del 12 de marzo al 12 de abril de este año. En la categoría A, la más baja, donde están quienes facturan hasta $208.739,25 anuales (un promedio mensual de $17.394,94) no hay un tope inferior o bien ese límite es igual a cero. Por lo tanto, por cualquier facturación que el solicitante de este grupo haya tenido en ese plazo queda afuera del crédito.

TESTIMONIOS

Gustavo Casco, presidente del colegio de Arquitectos de La Plata, contó que pidió el préstamo y no se lo otorgaron. “Tengo la cadena de pagos cortada y una deuda de IVA tremenda y no me lo otorgan. Supongo que puede ser por el cargo que ocupo en el colegio profesional, o por facturaciones anteriores. Parecería que para que te den este préstamo no tendrías que haber facturado los últimos seis meses. Lo cierto es que cuando más necesitamos ayuda, nos cierran las puertas. No tenemos ingresos, no nos dejan trabajar y tampoco nos ayudan”.

La titular del colegio de Odontólogos de La Plata, Natalia Weiler, dijo que “hubo muchos colegas que lo solicitaron y prácticamente nadie pudo acceder. Se pasan por 100 pesos, o aparecen otras barreras y no se los otorgan. Parecen imposibles de acceder”.

Gastón, un odontólogo platense, contó que pidió el crédito a tasa cero, pero se lo rebotaron. “Pensaba pagar el alquiler del lugar en el que tengo el consultorio, afrontar la cuota de la caja, comprar insumos y gastos corrientes, pero como tenemos atrasados los pagos que nos hacen las obras sociales entraron algunos en marzo y eso nos jugó en contra a la hora de pedir este préstamo”, contó el profesional, que lleva varios años en la profesión.

Eduardo Blas García, presidente del Consejo Profesional de la Agrimensura de la Provincia (CPA), indicó que “numerosos matriculados pidieron el crédito y la mitad fue rechazado. Recibimos muchos comentarios con respecto a este tema”.

Desde el CPA, a su vez, implementaron una línea de préstamos a sola firma y la institución absorbe gastos administrativos y bancarios. Considerando el objetivo del préstamo, que radica en que los profesionales afectados puedan paliar la crisis económica, la primera cuota se paga en septiembre”. Para esos préstamos, los agrimensores tienen plazo hasta el 31 de este mes para pedir este beneficio, informaron.

En ese sentido, y ante las dificultades planteadas para acceder a los préstamos de tasa cero, optaron por los créditos que otorgan las cajas previsionales o los colegios profesionales. Ese es el caso de los abogados y escribanos de la Ciudad.

Los casos planteados son sólo una muestra de lo que ocurre en las distintas profesiones, según fuentes consultadas por este diario.

TARJETAS DE CRÉDITO

Una vez que la AFIP aprueba el otorgamiento del crédito, los interesados en conseguir esa ayuda pueden elegir el banco con el que van a operar.

Según se informó en la AFIP, “aquellas personas que no cuentan con una tarjeta de crédito deberán indicar durante el trámite en la página web de la AFIP, cuál es el banco con el que operan habitualmente. Y, de no contar con un banco, el sistema le solicitará que precise cuál es el banco más cercano a su domicilio donde quisiera avanzar con el trámite”.

Uno de los bancos consultados por este diario detalló que “entre el 4 y el 12 de mayo se registraron en la AFIP 22.411 solicitudes de monotributistas y autónomos que eligieron a Banco Provincia para obtener el préstamo a tasa cero por ciento. De este total el 95% ya son clientes del Banco, pero el 52% no tiene tarjeta de crédito, que es el medio a través del que se instrumentará el desembolso del préstamo. Para ese sector ya se puso en marcha un servicio especial que le permitirá obtener una tarjeta de crédito internacional en su domicilio lo antes posible”, informaron fuentes del Banco Provincia.

Las solicitudes involucran un total de 2.458 millones de pesos. Es decir que el promedio de pedidos en Banco Provincia ascendió a 109 mil pesos cada uno, detallaron. También agregaron que “para darle curso al crédito, el beneficiario aprobado por AFIP debe ingresar la solicitud en la Banca Internet Provincia (BIP) así la entidad puede activar el desembolso de las cuotas en la tarjeta a las 48 horas de ingresado el pedido”.

29 DE MAYO hasta ese día hay tiempo para chequear en la AFIP si se pueden acceder al crédito tasa cero por ciento. Sirve para realizar consumos como para cancelar saldos o consumos anteriores. También para los servicios adheridos al débito automático. hasta ese día hay tiempo para chequear en la AFIP si se pueden acceder al crédito tasa cero por ciento. Sirve para realizar consumos como para cancelar saldos o consumos anteriores. También para los servicios adheridos al débito automático.

150 MIL PESOS Según la AFIP, se entregan sumas de hasta ese valor. Según la AFIP, se entregan sumas de hasta ese valor.