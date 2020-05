Aumentó el uso de trenes y advierten sobre problemas para asegurar el distanciamiento social

El titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, aseguró hoy que “aumentó un 10% la cantidad de pasajeros en los trenes” desde el inicio de esta semana con la excepción de nuevas actividades económicas en la ciudad de Buenos Aires y planteó futuros problemas para cumplir en las formaciones con las recomendaciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

Desde la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo, el uso de los trenes como del resto de los medios de transporte del servicio público “se ha reducido muchísimo” pero, “a medida que se va flexibilizando la cuarentena, comienza a aumentar la cantidad de pasajeros en los trenes, principalmente en las líneas Roca y Sarmiento”, destacó el dirigente gremial.

En declaraciones a la prensa, Sasia consideró que “aumentó un 10 por ciento la cantidad de pasajeros en los trenes” y, en ese sentido, advirtió que, “cuanto más se flexibilice la cuarentena, puede darse que los pasajeros viajen parados o sin cumplirse el distanciamiento social”, lo que no permitiría cumplir con las recomendaciones sanitarias.

En esa línea, el titular de la Unión Ferroviaria detalló que “en un día hábil normal previo a la pandemia viajaban aproximadamente 2 millones de pasajeros y en total hay 600 mil asientos, por lo que 1.400.000 usuarios viajaban parados y, ahora, eso no se puede”.

Con respecto a los datos del uso de los trenes durante la pandemia, Sasia sostuvo que los ferrocarriles “están en un uso del 35 ó 40 por ciento respecto a un día normal”. “Las recomendaciones de que no se use transporte público puede ayudar a que no se junte tanta gente en horarios pico” porque “la mayoría de las actividades trabaja en los mismos horarios y habrá que repensar eso”, agregó.

También Sasia descartó la posibilidad de aumentar la frecuencia incorporando más formaciones al aseverar que, si se duplicaran la cantidad de trenes, "no se levantarían nunca las barreras y colapsaría el tránsito”.