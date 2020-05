Caen 2 policías por un allanamiento trucho, utilizado para robar

Dos efectivos de la Bonaerense que se desempeñaban en la comisaría berissense de Villa Argüello, fueron desafectados de la fuerza luego de que fueran arrestados en la tarde del miércoles tras entrar a una vivienda de El Dique -vestidos de civil pero armados-, argumentando que cumplían con una orden judicial de allanamiento por una investigación sobre estupefacientes.

Junto a ambos uniformados fue aprehendido otro hombre de 32 años que lo esperaba afuera, sentado al volante de un Renault Megane que no pertenece a la fuerza.

Todo ocurrió en el final de la tarde cuando los oficiales de 28 y 26 años ingresaron a una casa situada en 40 entre 125 y 126, Villa Catella, en momentos en que se encontraban los dueños, una pareja de jubilados que además tiene dentro de la propiedad un emprendimiento de venta de comida.

“APROVECHARON UN DESCUIDO”

Uno de los dueños de casa, Angel Luis Sosa (79), le contó a EL DIA ayer que “los dos policías se metieron acá aprovechando un descuido, porque la puerta de calle estaba abierta debido a que había llegado un muchacho al que le compramos una garrafa y mi esposa se demoró en salir a pagarle”, dijo.

Sosa detalló que “estaban de civil, pero vestían ropa oscura y tenían sus armas de fuego en la cintura. Se identificaron como policías, dijeron que estaban en servicio y que habían venido por un allanamiento por drogas”, sostuvo el hombre.

Con gestos y tono de fastidio, el vecino dijo que “creían que iban a encontrarnos droga, pero la droga la tenían ellos, porque los policías que vinieron a detenerlos les secuestraron estupefacientes y más de 9.000 pesos”.

Según informó a este diario una fuente de la investigación policial a los efectivos arrestados les incautaron “cinco envoltorios con sustancia similar a clorhidrato de cocaína, 9.840 pesos, dos pistolas Bersa, 3 cargadores con 35 proyectiles 9 milímetros, dos handies, un juego de esposas, dos celulares, un chaleco reflectivo, una credencial policial, un juego de llaves y un Renault Megane” en que llegaron acompañados por el presunto cómplice.

La fuente señaló que tras la denuncia, en el marco del operativo “real” se informó al comisario de la seccional cuarta de Berisso sobre lo ocurrido. “El jefe policial aseguró desconocer la existencia de una investigación en la zona”, donde detuvieron a ambos policías de esa seccional.

“El comisario de Berisso Cuarta dejó en claro que esos efectivos debían estar en esos momentos cumpliendo una orden de servicio en esa ciudad”, se indicó.

“UNO DE ELLOS ME ROBÓ”

Durante la charla con este diario, Sosa aseguró que “a uno de estos policías ya lo conocía, porque hace dos meses vino acá y me robó 8.000 pesos, que mi señora había ganado a la quiniela. Pero esta vez no me pudieron sacar plata porque no tenía ni un peso, pese a que con mi mujer vendemos comida rápida para ayudarnos con nuestros haberes de jubilados”.

En esa línea, Sosa denunció que “es la tercera vez que me vienen a robar en tres meses”.

Por otra parte, indicó que los policías fueron atrapados esta vez porque sus vecinos se dieron cuenta de que pasaba algo raro y uno denunció la situación ante policías que pasaban en un móvil.