Los arrestados por vender a su beba, cayeron tras denunciar que se la habían robado

“Vendí la casa. Mi hija no podía tener familia y ella tenía como siete hijos. Ahora pide 80 mil pesos y siete meses de alquiler. No lo cumplió. Me pedía plata y me decía: ‘Si no, no te la doy y la tiro a la basura a la nena´”. El relato con tono de confesión que realizó ante una radio de Córdoba Juan Baker fue descarnado, sin vueltas y lacerante, pero no alcanzaría a mostrar todos los trazos de una historia dolorosa que tiene como víctima a una beba de 12 días: para la Policía, el hombre y su hija, vecinos de Villa Giardino, habían acordado una suma de 80 mil dólares por la entrega de una beba de 12 días.

Es que, según la pesquisa a cargo de la SubDDI de Cañuelas, la hija de Baker se negó a pagar cuando ya había sido entregada la nena. Entonces, los padres biológicos se fueron a quejar a la comisaría. La denunciaron por robo.

La historia se dio a conocer en la víspera, cuando funcionarios de la Justicia de Cañuelas, dispusieron la detención de una joven de 26 años y de su pareja de 46, por haber vendido a una de sus hijas a una mujer residente en la provincia de Córdoba.

Según informó la Policía, el aberrante episodio tuvo lugar tras haberse conocido la compradora con la familia vendedora en redes sociales.

Tras haber acordado la entrega, la compradora viajó desde Córdoba y esperó por sus cómplices en la estación de trenes de Cañuelas, a bordo de una camioneta blanca con vidrios polarizados, ya que allí se haría el intercambio, indicó la fuente.

Sin embargo, la policía determinó más tarde que la mujer dispuesta a pagar por la nena se retiro del lugar con la pequeña sin abonar el dinero convenido.

Ante esta situación, la madre de la beba se dirigió a la comisaría local para efectuar la denuncia por la sustracción de la menor.

Poco convincente

El relato de la mujer no fue convincente. “Una vez que intervino la justicia, ante la falta de argumentos esgrimidos, es que la Policía de Investigaciones de la Sub DDI Cañuelas, inicio las pesquisas necesarias para llegar a determinar las circunstancias en que se produjo, tanto el intento de venta, como la sustracción y el paradero de la compradora y la beba”, detalló una fuente de la pesquisa.

Ante el cuadro, la fiscalía penal actuante dispuso la detención preventiva de la sospechosa que se había presentado como denunciante y también de su pareja.

En forma paralela a esas actuaciones los investigadores comenzaron a trabajar en la detección de la “compradora”.

Según la Policía, para entonces, la mujer se encontraba efectivamente junto a la menor en cercanías de Villa Giardino, Córdoba.

Con toda la información recolectada respecto a su ubicación, se dio intervención a la policía de investigaciones de esa provincia, la cual finalmente logró detener a la apropiadora y poner a resguardo de esa provincia a la beba de tan solo días.

Backer afirmó que su hija “se metió en Facebook y contó que una chica (embarazada) daba la hija en adopción, porque no la podía mantener más”, dijo y añadió que “nos pidió cierto dinero. No queríamos. Averiguamos acá con la jueza de paz de La Falda y nos dijo que no se podía anotar”, aseguró el hombre, quien dijo que, ante la imposibilidad de un marco legal para registrar a la beba, “al final nos pidió plata y le fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada”.