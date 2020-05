En medio de la pandemia, se reanuda la Bundesliga con el clásico Dortmund - Schalke

El clásico del Rhur que animarán Borussia Dortmund y Schalke 04 será el partido que concitará la mayor atención de los seis a jugarse hoy en la reanudación de la Bundesliga, que regresará con su fecha 26 tras 69 días de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus.

El encuentro que comenzará a las 10.30 de Argentina y será televisado por la cadena de cable ESPN2, se jugará en el Estadio Signal-Iduna-Park, el escenario con mayor promedio de público por partido en el fútbol mundial, que esta vez estará sin espectadores, respetando el protocolo de seguridad sanitaria por el coronavirus.

El regreso de la Bundesliga se destaca porque es la primera liga de las “grandes” de Europa, entre las que están la inglesa, italiana y la española, que se reanuda luego de la interrupción ocurrida en marzo pasado por la pandemia.

A estadios vacíos, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con 10 positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga vuelve al ruedo.

En esta reanudación se implementará la modificación de las normativas sugeridas por la FIFA para que los equipos puedan hacer cinco cambios por partido.

La medida apunta a preservar el estado físico de los jugadores y mitigar el efecto de la inactividad provocada por la pandemia.

PROTOCOLO RIGUROSO

La Bundesliga será hoy el primer torneo importante que regresa a la actividad en plena pandemia, y para que ello se concrete la Liga Alemana hará cumplir un riguroso protocolo sanitario.

Los partidos se desarrollarán a “puertas cerradas” y “deberán respetarse todas las disposiciones de las autoridades”.

Para los jugadores, hay toda una serie de disposiciones nuevas: no pueden ingresar para hacer el calentamiento previo; no pueden darse la mano; no pueden amontonarse; no pueden chocar las palmas de las manos ni abrazarse en los festejos, solo estará permitido un breve contacto con el codo o el pie. La emisión de saliva (escupir) debe evitarse. Las personas que estén como suplentes deberán mantener una distancia de seguridad y llevar mascarillas, entre otros.