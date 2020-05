Berni, sacado contra un intendente peronista: "Si no es un negocio inmobiliario, no le importa"

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni protagonizó hoy otro episodio en el marco de sus recorridas por el interior de la Provincia en las que monitorea el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Esta vez, el funcionario estuvo en Zárate, donde tomó conocimiento de un episodio delictivo en el que una mujer que se trasladaba en bicicleta había sido robada por motochorros que, para quitarle sus pertenencias, la golpearon y la hirieron gravemente en la cabeza.

En ese marco, Berni se trasladó hasta el centro de monitoreo municipal, donde pidió ser recibido para revisar las cámaras de seguridad que tiene el distrito. Pero nadie lo atendió. Molesto, hizo un video en el que se mostró enojado y apuntó contra el intendente municipal, el peronista Osvaldo Cáffaro.

“Hace quince minutos que estamos esperando que nos atiendan en el Centro de Monitoreo. A una señora le quisieron robar, la tiraron al piso, le partieron la cabeza. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar y la tuvimos que auxiliar nosotros”, dijo. Y lanzó: “En Zárate si no es un negocio inmobiliario, no parece importar. Al intendente no parece importarle ni la salud, ni la educación ni la seguridad. Es una vergüenza”.

i