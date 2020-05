Berni no descartó aislar capital federal de Provincia por el coronavirus

La polémica abierta entre capital federal y provincia de Buenos Aires por la decisión del Gobierno porteño de reabrir algunas actividades, sumó un nuevo protagonista.

Después que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, vía Twitter, apuntara a la Ciudad de Buenos Aires de ser el foco que irradia coronavirus, el que se sumó en las últimas horas fue Sergio Berni.

El ministro de Seguridad bonaerense no descartó tener que aislar Capital de Provincia. En declaraciones a la prensa formuladas anoche, y ante la consulta sobre la idea de algunos intendentes de "amurallar" CABA, Berni dijo que "hoy no hay que blindar a la capital federal. Mañana no sé".

"A mí me interesa cómo sigue el día a día, esto es una cuestión de día a día del control epidemiológico", consideró el funcionario provincial.

En ese sentido, hizo referencia a que ambos distritos tienen realidades sanitarias diferentes y actividades económicas distintas porque "la Ciudad vive del comercio y la Provincia de la industria manufacturera. Entonces capital federal pone los comercios y la Provincia pone la gente va a trabajar".

En su explicación utilizó una metáfora sobre el narcotráfico en Estados Unidos. El 80% de la droga que se comercializa en Estados Unidos la ponen Colombia y México. ¿Sabe quién pone los muertos? el 80% de los muertos los ponen Colombia y México".

Con relación al tuit de Gollan que acrecentó una controversia lanzada por algunos intendentes más cercanos al kirchnerismo, Berni indicó: "Que nosotros cuidemos a la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver con la interpretaciones subjetivas que cada uno hace de un tuit, de un color, de un mapa. Nosotros tenemos una obligación: cuidar a los bonaerenses".