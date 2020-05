“Nunca tuve miedo de jugar, porque existen controles de prevención”

Al margen de la pandemia del coronavirus a Santiago Ascacibar el 2020 le cambió la existencia, ya que a principios de año se convirtió en papá con el nacimiento de su primer hijo, Benicio. Una mezcla muy extraña donde se entrelazan los dos extremos, la vida con la llegada de un nuevo ser a este mundo y la muerte que provoca el virus que azota al planeta entero.

El Rusito (23 años) vive en Berlín, la capital de Alemania, junto a su esposa Karen -oriunda de ciudad de La Plata- y ahora, desde hace cuatro meses, con la compañía de Benicio, que trajo una inmensa alegría al seno de la joven pareja como al resto de la familia en medio de tanto dolor e incertidumbre que ha creado este “enemigo invisible” llamado Covid-19.

El ex mediocampista de Estudiantes se incorporó al Hertha Berlín FC el pasado 1 de enero procedente del VfB Stuttgart. La transferencia tuvo un valor de 8 millones de euros con lo que el club berlinés fue uno de los equipos que más invirtió en cuestión de refuerzos (76.000.000 de euros, lo mismo que gastó el Borussia Dortmund y el Manchester United juntos) durante el mercado europeo de invierno.

De esta manera, Ascacibar pegó un salto importante en su carrera como consecuencia de que retornó a la Bundesliga, ya que con Stuttgart se encontraba jugando en la Segunda División del fútbol alemán. El Rusito, que hace tres años que se marchó a Alemania, firmó un contrato por cuatro temporadas con el Hertha Berlín. En ese momento, el equipo era dirigido por Jürgen Klinsmann, pero el ex delantero y DT del seleccionado alemán dimitió en su cargo el último 11 de febrero siendo su reemplazante el DT teutón Bruno Labbadia.

LOS OJOS DEL MUNDO EN ALEMANIA

En el último fin de semana, Santiago Ascacibar y toda la Bundesliga fue el centro de atracción del mundo entero, porque se convirtió en una de las ligas más importantes de fútbol que volvió a la actividad -después de dos meses- en medio de la pandemia de coronavirus con medidas de extrema seguridad en lo que se refiere al aspecto sanitario.

El platense ocupó un lugar en el banco de relevos ingresando por el noruego Per Ciljan Skjelbred, que se retiró del campo de juego con una molestia, a cuatro minutos del final del partido que tuvo un contundente ganador al equipo visitante, Hertha Berlín, sobre Hoffenheim 3 a 0, en el marco de 26ta. fecha del campeonato alemán.

Después del entrenamiento que realizó de ayer con sus compañeros del conjunto berlinés, Ascacibar mantuvo una extensa conversación con este diario, donde el mediocampista oriundo de nuestra ciudad centró la charla en cómo vivió el regreso al fútbol en medio de la pandemia por coronavirus.

En relación al encuentro contra Hoffenheim, que se disputó en el estadio PreZero Arena (capacidad para 30.150 espectadores), completamente vacío debido a que el protocolo indica que se debe jugar sin público, Ascacibar dijo que “previo al partido hicimos una cuarentena de una semana en un hotel de Berlín. Ahí también se tomaron muchos recaudos, como por ejemplo estar con barbijo en todo momento y tampoco nos podíamos servir la comida”, afirmó.

Como quedó dicho, los partidos en la reanudación de la Bundesliga se disputaron sin público en las tribunas y seguirán de la misma manera en lo que resta de la presente temporada. Acerca de esto, el volante del Hertha Berlín señaló que “fue una sensación rara alver el estadio vacío. Es la primera vez que me sucede algo así y resultó una experiencia extraña no solamente para mí, sino para el resto de mis compañeros y los futbolistas rivales”.

Más adelante, Ascacibar continuó diciendo que “la comida era servida por un staff de colaboradores que entre todos éramos sesenta personas conviviendo durante toda la semana en el hotel; mientras que para trasladarnos a Hoffenheim se utilizaron dos aviones y dos micros para guardar la distancia correspondiente. Además, el cuerpo médico del plantel estaba constante encima nuestro para recordarnos todos los tips de higiene como el lavado de manos o tener el alcohol en gel y si era posible el uso de guantes como así también las mascarillas; mientras que nos hicieron los test para Covid-19 dos o tres veces por semana”.

Luego del arribo a la ciudad de Hoffenheim, distante a más de 500 kilómetros de Berlín, el ex jugador albirrojo comentó: “desde aeropuerto fuimos a hotel y después al estadio. En el vestuario estuvimos cuarenta minutos antes del inicio del partido. Nos cambiamos y salimos a hacer el calentamiento previo a la cancha”.

A propósito, los jugadores del Hertha no cumplieron con las medidas de la Bundesliga al momento de celebrar una anotación, pues en los festejos de los tantos ante el Hoffenheim hubo abrazos, incluso hasta un beso en la mejilla. El conjunto de Berlín abrió el marcador como consecuencia de un gol en contra de Kevin Akpoguma a los 13’ del complemento. Dos minutos después llegó Vedad Ibišević; mientras que a los 29’, Matheus Cunha puso el 3 a 0 definitivo. “Las emociones adentro de una cancha a veces son difíciles de controlar en medio de un partido -siguió diciendo Ascacibar-, pero también hay que entender que los jugadores tenemos muchos más controles que la gente normal; mientras que en los entrenamientos seguimos con las precauciones del caso, ya que continúan siendo a puertas cerradas, manteniendo la distancia correspondiente y a la hora de ducharnos, en el vestuario, lo hacemos de tres a cuatro personas, no más”.

En otro tramo de la charla, el Rusito un volante de roce y pierna fuerte, recalcó que “nunca tuve miedo de jugar, porque como dije cada uno de los futbolistas teníamos controles especiales y nosotros lo pudimos ir manejando de este modo tuviésemos o no algunos de los síntomas; mientras que cuando volví a casa le conté a mi esposa todo lo que tuvimos que atravesar y la verdad que ella no lo podía creer”.

En lo que respecta a su hijo comentó que “Benicio está a punto de cumplir cuatro meses de vida y no tuvimos que tomar más prevenciones, ya que nos dijeron que este virus no afecta a los bebes”; mientras que en lo referente a la sociedad de aquel país dijo que “en Alemania todo va volviendo de a poco a normalidad. Por ejemplo, con la apertura de negocios en casi todos los rubros, la vuelta de los chicos los colegios y lo que tiene que ver con la actividad de administración pública; aunque siempre tomando las precauciones del caso”.

AL TANTO DE TODO LO QUE PASA EN LA VIDA DEL PINCHA

Ascacibar es fanático del Pincha y a pesar a estar a miles de kilómetros de distancia sigue atento a lo que sucede con su ex club, que lo vio nacer y formarse como jugador. “Sigo todos los partidos de Estudiantes, claro hasta que sucedió esto de la pandemia. Me apasiona ver a mi equipo y sinceramente me pongo nervioso al no poder estar ahí, con la camiseta roja y blanca (risas); mientras que con quien tengo más contacto de mis ex compañeros es con Lucas Rodríguez. Tití también fue papa y su hijo Valentino nació una semana antes que Benicio”, contó el joven volante.

La noche va cayendo en Berlín. De fondo se escucha llorar a Benicio. Es hora que papá Santiago vaya a ayudar a mamá Karen en el cuidado del bebé. El Rusito volverá a jugar pasado mañana, cuando el Hertha -se encuentra en la mitad de tabla con 31 puntos- reciba a su par de FC Unión Berlín.