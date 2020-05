Kicillof: "Si en Ciudad abren comercios, que no vaya a trabajar la gente de la Provincia"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a advertir esta mañana que si su par porteño Horacio Rodríguez Larreta resuelve abrir los comercios en la Ciudad Autónoma, no deberían ir a trabajar allí quienes vivan en la Provincia.

Kicillof formuló declaraciones en una entrevista radial en la que aseguró que están quienes “quieren politizar la cuarentena" y aseguró que habla seguido con Horacio Rodríguez Larreta: “Esta mañana nos cruzamos unos whatsapp porque tratamos de coordinar las actividades”.

En ese contexto, el mandatario provincial señaló que el gobierno de la CABA “tomó la decisión de autorizar la apertura de comercios y el fin de semana sumó actividades recreativas", pero evaluó que tal vez eso no fue lo ideal. “Tomaron medidas distintas y lo que veíamos como riesgo... son cosas de sentido común: cuando crecen los casos se tiende a ser mas rígido, no más flexible”, analizó.

Kicillof aclaró que “tienen que decidir Rodríguez Larreta" si da marcha atrás. Pero, aseveró, "si en la Ciudad van a abrir los comercios, que no vaya a trabajar la gente de la provincia de Buenos Aires”.

“Cuando hay dos zonas contiguas donde en una hay más circulación que en la otra, la idea es que no haya intercambio viral. No es un invento mío ni algo difícil de explicar... si en el departamento de al lado de tu casa hay gente contagiada, no vas a ir a tomar el té”.

“La realidad objetiva es la cantidad de casos de la enfermedad. Esto no es culpa del gobierno de la Ciudad, pero el coronavirus esta afectando muy fuerte a la ciudad de Buenos Aires, que tiene casi 3.000.000 de habitantes en 200 metros cuadrados y (diariamente) registra el doble de casos que la Provincia, donde somos 17 millones; solo en el conurbano hay 7 millones, o sea que los casos están muy concentrados en los centros urbanos”, describió.

Además apuntó que un sector de la dirigencia “parece jugar a confundir, generar peleas, angustia y dudas” en medio de la pandemia. “Nadie esta pensando hoy en ganar las elecciones, la cuestión política más chabacana no existe entre los que tenemos responsabilidades. Hay otros que no, que siguen limando todos los días”.