Comerciantes platenses suman apoyo de cara a la protesta por la reapertura

La novedosa protesta que realizarán mañana los centros comerciales de La Plata, que consistirá en iluminar los locales para visibilizar la crisis que atraviesa el sector en medio del parate económico que ya lleva más de dos meses, sumó el apoyo de la Federación de Empresas de La Plata (FELP)

A través de un comunicado la FELP convocó "a iluminar con cada local que aún esté en condiciones de funcionar, a puertas cerradas, con las únicas presencias dotadas de las medidas profilácticas de público conocimiento, sin atención al público".

La entidad expresó que "cada arteria será una muestra clara de la situación ya expresada en comunicados y repercusiones periodísticas: los locales que aún se mantienen vivos, junto a los de sus colegas que no lograron hacerlo. Luces y sombras de una triste realidad que entre todos podemos mejorar".

En el comunicado la federación reclamó a las autoridades "a reconsiderar la autorización para trabajar", en tanto que el sector se compromete "como lo venimos proponiendo, a colaborar en la paulatina y coordinada reapertura de las Pymes comerciales, productivas y de servicios y a adoptar todas las normas sanitarias que la situación impone".

En este marco, la federación expresó que "la desesperación y la incertidumbre que alcanza a cada sector de la economía y el plazo exiguo que tienen las Pymes que reinvierten en su ciudad y generan riqueza y empleo. Muchos colegas que no han quebrado, ya están muy cerca de hacerlo; otros ven que ya no tiene fuerzas ni apoyo suficiente. El resto hoy está aquí ante ustedes iluminando sus locales en señal de unidad en la crisis y en su afán de no bajar los brazos, de mantener la tradición de generaciones, el desafío de los nuevos emprendedores, la convicción de buscar salidas aun en contextos tan severos".