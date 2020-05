Chau Batwoman: Ruby Rose no se pondrá más la capa de la heroína

La actriz australiana Ruby Rose anunció que no estará en la segunda temporada de “Batwoman”, serie que continuará su andadura con una nueva protagonista que todavía no ha sido escogida. “He tomado la muy difícil decisión de no volver en la próxima temporada de ‘Batwoman’. No fue una decisión que tomé a la ligera ya que tengo el máximo respeto por el reparto, el equipo y todas las personas involucradas en esta serie”, añadió la actriz, que no especificó las razones de su sorprendente salida de la serie que seguirá sin Rose: “El estudio y la cadena están firmemente comprometidos con la segunda temporada de ‘Batwoman’ y su futuro a largo plazo, y, junto al talentoso equipo creativo de la serie, tenemos ganas de compartir esta nueva dirección, incluyendo la elección en los próximos meses de una nueva protagonista que sea parte de la comunidad LGBTQ”, dijeron.