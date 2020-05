Extienden otros diez días las negociaciones por la deuda

El Gobierno prorroga hasta el 2 de junio la negociación para seguir dialogando con los bonistas, según dejaron trascender fuentes del Ministerio de Economía.

Hoy debía vencer el plazo para adherir a su oferta de canje de deuda bajo ley extranjera por 66.239 millones de dólares. Pero a la vez podría entrar en una suspensión de pagos selectiva con un vencimiento de tres bonos pendiente, que no pagó en abril, por U$S 503 millones.

Pero el Gobierno de Alberto Fernández no apuesta a que el “default” técnico en el que entrará hoy si no paga, tenga poco peso real y no implique una denuncia judicial si entretanto logra avanzar a paso firme en las negociaciones con los acreedores privados y llegar pronto a un acuerdo de reestructuración de su deuda.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó esta semana que “hay una gran chance de que el deadline (fecha límite) sea extendido” y se espera que en las próximas horas el Gobierno publique el decreto que prolonga el plazo de adhesión a la oferta de canje.

El plazo inicial para que los acreedores privados aceptaran la propuesta de canje de Argentina vencía el 8 de mayo, pero el Gobierno de Alberto Fernández, ante el bajo nivel de adhesión obtenido, decidió prorrogarlo hasta este viernes.

La propuesta presentada por Argentina prevé un período de gracia de tres años, es decir, empezar a pagar recién en 2023 cupones (intereses) con un tasa inicial del 0,5 por ciento, que se incrementaría paulatinamente hasta un interés promedio del 2,33 por ciento y una tasa máxima de 4,875 por ciento.

La oferta implica además una quita del 5,4 por ciento sobre el stock adeudado, que equivale a reducir el capital en 3.600 millones de dólares; y una rebaja de intereses del 62 por ciento, que representa unos 37.900 millones de dólares menos.

La propuesta, avalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), recibió días atrás un fuerte respaldo de más de 130 economistas de prestigio internacional, entre ellos Joseph Stiglitz, Edmund Phelps y la nueva economista jefe del Banco Mundial Carmen Reinhart.

ACERCAN POSICIONES

Luego del rechazo inicial de diversos grupos de acreedores liderados por poderosos fondos de inversión como BlackRock, Fideliity, Ashmore, Monarch y Gramercy, el Ejecutivo argentino recibió la semana pasada tres contrapropuestas.

“Estamos en medio de una negociación, las dos partes están trabajando para alcanzar un acuerdo. Somos flexibles. Si hay ideas diferentes que sean consistentes y busquen recuperar la sostenibilidad, estamos dispuestos a escucharlas”, aseguró Guzmán.

Otro de los grandes acreedores cree que es “difícil” que Argentina pueda evitar un default

Las contraofertas coinciden en un período de gracia menor y tasas de interés mayores a las ofrecidas por Argentina.

Y en las últimas horas se conoció una versión acerca de que la compañía de inversiones estadounidense BlackRock, uno de los principales propietarios de títulos soberanos argentinos, sugirió al denominado Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos -integrado por una decena de fondos- que acepten mayores pérdidas con el fin de alcanzar un acuerdo con la nación suramericana.

Además, Hans Humes, titular de uno de los grandes fondos acreedores de Argentina, cree que para el país va a ser difícil evitar algún tipo de “default”, a pocas horas de que venza el período de gracia para el pago de intereses por los 503 millones de dólares.

El consejero delegado del fondo Greylock, sin embargo, explicó que “es muy diferente si uno puede llegar con una forma de aliviar esta moratoria poco tiempo después de que se produzca”, señaló en un coloquio virtual organizado por el centro de estudios Wilson Center de Washington.

Humes ve posible que “haya suficiente flexibilidad del Gobierno para llegar a un acuerdo que sea aceptable”, pero admitió que “todavía hay que ver” qué pasa.

Humes es un avezado inversor que ha participado en otros procesos de reestructuración de deuda soberana de Argentina y en negociaciones en otros países como Grecia y Ecuador.