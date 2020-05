"Pochettino está entre los tres mejores DT", dijo un campeón del mundo

Osvaldo Ardiles, uno de los integrantes del equipo argentino campeón del mundo en 1978, aseguró que "Mauricio Pochettino es uno de los tres mejores técnicos del mundo.

El ex futbolista tocó diversos temas de actualidad durante una entrevista periodística y cuando llegó el momento de hablar sobre el entrenador todos fueron elogios.

"Es un técnico absolutamente de primerísimo nivel. Es uno de los tres mejores técnicos del mundo....", afirmó Ardiles sobre Pochettino. Y en esa dirección añadió que "Él puede dirigir adonde quiera. Acá, en España, en Francia e Italia. Pero le gusta mucho dirigir en Inglaterra. No son muchos los clubes donde él podría ir y darse el lujo de tenerlo. Hay unos cuantos equipos muy grandes que lo quieren y uno de ellos va a ser el elegido..."

Sobre la posibilidad de que el mencionado entrenador dirija en nuestro país opinó que "No, por ahora Pochettino no va a dirigir en la Argentina. Tuvo un acercamiento, se habló en su momento del seleccionado, pero él estaba muy contento en el Tottenham. Hoy no lo veo. Tal vez más adelante en su carrera sí, pero ahora no".

Finalmente, cuando consultaron a Ardiles sobre si lo recomendaría para la Selección argentina, remató: "Claro que sí. Yo recomiendo a Mauricio para cualquier trabajo del mundo".