Grupo de riesgo: atacan a jubilados en dos salvajes asaltos en casas

Juan Carlos Crespi y sus familiares en la puerta de su casa de 73 entre 2 y 3, donde lo asaltaron / C. Santoro

La inseguridad desafía cualquier lógica, porque cuando muchos supusieron que la cuarentena iba a conspirar contra el accionar delictivo, debido a que la mayoría de la gente permanece en sus viviendas, la realidad se encargó de tumbar este pronóstico.

Por el contrario, en estos dos meses de aislamiento social a causa de la pandemia, se registraron muchos asaltos violentos en distintas zonas y horarios.

En las últimas horas, dos jubilados de edades parecidas y que estaban solos en sus casas fueron blanco de delincuentes que no sólo los despojaron de su dinero y otros elementos de valor, sino que además los maltrataron física y psicológicamente. Por lo que se ve, no sólo son grupo de riesgo ante el coronavirus.

“ME PEGUÉ UN SUSTO BÁRBARO”

Juan Carlos Crespi (89) vive desde que tenía 14 años en 73 entre 2 y 3, disfrutando de que siempre fue, según sus propias palabras, “un barrio tranquilo”.

Pero en la primera media hora de ayer, tres delincuentes que ocultaban sus rostros con gorras y tapabocas, se colaron en su casa para robarle y lo despertaron tras provocar en la entrada a su habitación un estruendo que lo estremeció.

“Como acostumbro a dormir con la puerta del cuarto cerrada con llave, estos tipos me la abrieron a patadas”, recordó ayer Juan Carlos en un mano a mano que tuvo con este diario en la puerta de la casa donde pasó todo.

“Me pegué un susto bárbaro -reconoció-; no sabía qué había pasado. Pero enseguida los ladrones se me vinieron encima, amenazándome con un trozo de hierro”, recordó. Apuntó que parecían tener alrededor de 30 años y que en todo momento, durante casi una hora, le ordenaron que no los mirara.

En todo ese tiempo Crespi no dejó de escuchar cómo le pedían dinero. “Hasta amenazaron con golpearme, aunque por suerte no lo hicieron”, reflejó.

La banda prefirió emplear su tiempo y energías en recorrer los diversos ambientes para tratar de encontrar dinero y otros objetos que resultaran de su interés. “Hasta revisaron el interior de mi auto y el galpón de casa”, aportó Juan Carlos.

Semejante búsqueda quedó evidenciada en el impresionante desorden que le dejaron en toda su propiedad y que hasta incluyó algunos destrozos, “como la ventana de la cocina, a la que le arrancaron la reja para meterse por ahí. También en ese sector rompieron una puerta, mientras que destrozaron además algunos vidrios”.

“Me dejaron la casa pata para arriba”, resumió, apelando a una vieja frase que describe con justeza el panorama que dejaron los intrusos una vez que, por fin, escaparon con unos 20.000 pesos, un celular, un reloj, las llaves del auto “y alguna que otra cosa que por ahora no me doy cuenta”, aclaró la víctima.

Algunos familiares que acompañaban a Crespi dijeron estar seguros de que la banda sabía que vive solo: “No fue al voleo”, sentenciaron, lamentando que “en 75 años de estar en el barrio nunca sufrió un robo y justo le viene a pasar a su edad”.

Este comentario impulsó a Crespi a acotar que “este siempre fue un barrio tranquilo”, pero en la zona hubo quienes denunciaron que “desde que empezó la cuarentena, nos estamos enterando cada día de algún robo. El barrio se puso más peligroso, hay muchos motochorros. Cuando anochece no queda nadie en la calle y los ladrones lo saben”, cerró.

Inmorales

El otro ataque fue todavía más violento. Sucedió en la noche del miércoles, en una vivienda que está en la esquina de 511 y 30 bis, del barrio Hernández, y terminó siendo una verdadera pesadilla para quien fue identificado por la Policía como Angel Oscar Peri (90).

“Los asaltantes, al irse, lo dejaron atado en el piso, sin importarles que este abuelo estaba solo y que no iba a poder salir de esa situación por sus propios medios”, lamentó un vecino que accedió a hablar con este diario.

El frentista, que pidió mantener su identidad en el anonimato, informó que “Cacho”, como se lo conoce en el barrio, “estuvo atado y solo entre las 11 de la noche del miércoles y las 11 de la mañana del jueves, cuando llegó a la casa una mujer que lo ayuda en las tareas de limpieza” y lo encontró en esa azarosa circunstancia.

Luego mencionó que “lo tuvieron que llevar al hospital de Gonnet, porque además los ladrones le pegaron bastante”. Los médicos decidieron dejarlo internado.

“Ni siquiera tuvieron piedad por el hecho de que ‘Cacho’ no ve bien y tampoco escucha demasiado”, señaló indignado.

Según consta en la denuncia que allegados al anciano radicaron en la comisaría Decimotercera por “robo agravado y lesiones”, los que asaltaron a Peri “fueron dos delincuentes armados” que le quitaron “30.000 pesos” de sus ahorros, para luego darse a la fuga.

Al igual que en el caso del asalto al jubilado Crespi, los responsables del episodio todavía no pudieron ser localizados por la Policía.

“TIENE DOS PERROS BRAVOS”

Una señora que vive a pocos metros de la casa del jubilado atado, golpeado y asaltado, se enteró por este diario sobre lo ocurrido a “Cacho”.

Su gesto inicial de asombro abrió paso enseguida a una reflexión para la que no encontró respuesta: “Y eso que tiene dos perros que son bravos, no sé cómo habrán hechos los ‘chorros’ para meterse en su casa”.

