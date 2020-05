“Tendré cara pero no soy bol...”, el fuerte cruce virtual entre dos legisladores

Dos legisladores mantuvieron en las últimas horas una fuerte discusión cuando ambos asistían a una sesión virtual del Congreso de la Nación. Se trató de una reunión de la bicameral de deuda que tenía por objetivo debatir el pedido de ampliación de informe que el oficialismo le va a solicitar al Banco Central sobre "fugas de dólares" durante la gestión de Mauricio Macri.

Laspina golpeando la mesa xq Mayans lo interrumpió a los 15 minutos

15 minutos!!!! https://t.co/1Z1dE25VR5 — Xime 🇦🇷 💚 (@xfv) May 26, 2020

Fue en ese marco que se produjo el escandaloso cruce que terminó con malas palabras y gritos. Los involucrados fueron el presidente de esa comisión y jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, y el diputado de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina.

“Tendré cara pero no soy boludo”, fue una de las frases más picantes que se escuchó en las computadoras que a esa hora se habían conectado a la sesión. “Vinieron a convulsionar la comisión” fue otra de las que levantó polvareda y que puso a los dos legisladores entre los temas más comentados de la jornada en las redes sociales.

Todo se desencadenó luego de que Mayans le pidiera a Laspina, que llevaba más de 20 minutos exponiendo, que redondeara. En ese momento inició una discusión por el tiempo que subió de tono y se convirtió en un cruce de acusaciones.

"Usted no quiere escuchar razones, quiere instalar un debate político. Hacer política con esto. Está siendo funcional a eso. La comisión bicameral debería estar en manos de la oposición para poder estar controlando lo que ahora está haciendo el Gobierno que es un descalabro con la renegociación de la deuda. Esta en una comisión de control que debe controlar al oficialismo y en verdad hace oficialismo. Esa es la verdad de la milanesa, basta de ser hipócritas por favor", lanzó Laspina golpeando la mesa.

"Como usted la presidió cuando éramos oficialismo", sostuvo Bullrich. Luego, Rodolfo Tailhade le dijo a Laspina: "Te ponés como loco cuando hay que investigar a los amigos eh...".

Fue en ese momento que intervino Mayans y señaló "Si vinieron a convulsionar la comisión, está bien, lo entendemos".

Laspina, con un tono iracundo, le respondió: "Me quiere llevar puesto. Me quiere pechear. Tendré cara pero no soy boludo, no me quiera llevar por delante".

La vice presidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Sagasti intervino en ese momento para pedir "cuidar las formas".

"Por favor, qué es eso de golpear la mesa. No es una barricada. Ponga orden señor presidente, cuidemos las formas", dijo cuestionando las escenas de pugilismo verbal entre el santafesino y el formoseño vía Zoom.

Mayans le pidió a Laspina que continúe su "penosa intervención".

Finalmente, Laspina pidió disculpas por haberse "excedido", pero aseguró que se sentía "limitado y coercionado". "Me siento agraviado porque cuando empecé a desarrollar un concepto que no le gustó me interrumpió", aseguró antes de concluir su exposición.