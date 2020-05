Estafaron a un abuelo y le robaron más de 500 mil pesos

Las denuncias por los delitos cometidos por los "ciberladrones" se convirtieron en una constante en las últimas semanas. Los implicados están viendo a la cuarentena como una gran posibilidad para estafar a miles de personas debido al uso masivo de las nuevas tecnologías y aprovechando la desesperación de muchas personas.

Ahora fue el caso de Anselmo Beltrán, un abuelo de 82 años que vive en la localidad de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar. Según contó la propia víctima a EL DIA, el pasado viernes recibió un llamado telefónico donde los presuntos estafadores se hacían pasar por empleados del Banco Provincia.

"No fue un llamado al voleo", explicó Anselmo. "Tenía ni número de DNI y otros datos personales. Pero mucho más aún, tenían datos muy precisos sobre el fallecimiento de mi primera esposa que pasó hace muchos años y me engañaron diciendo que me correspondía cobrar un retroactivo de la pensión que recibo por ella".

LEA TAMBIÉN Ciberladrones: platenses en alerta por estafas para robar datos personales

Sobre los datos que le pidieron, Beltrán explicó que recuerda que "me pidieron una confirmación del número de documento de mi esposa, otros datos personales, pero no así datos bancarios".

Sus 82 años no le impiden a Anselmo el uso diario de la tecnología. "Cuando abro mi correo electrónico ese mismo día (viernes 22 de mayo) por la tarde me encuentro con los mails que habitualmente manda el banco cuando se realizan transferencias. Allí descubrí que habían vaciado literalmente mi caja de ahorro".

"Había varias transferencias por 9.900 pesos, otra de 17 mil y una más de 37 mil. El total calculado es de más de 500 mil pesos", denunció.

Sobre justamente la denuncia, el jubilado contó que se comunicó con el Bapro y "dí de baja tanto dos tarjetas de débito que tenía como el usuario y la clave del home banking (BIP). Sobre el tema del robo me dijeron que debía hacerlo de manera personal en la sucursal correspondiente, pero sucede que está cerrada por reformas. Me dijeron que saque un turno por internet para otra sucursal, pero no hay disponibles para esta semana. También fui a la Comisaría, pero no me dieron importancia y solo me dijeron que esos robos son habituales".