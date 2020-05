Ciberladrones: platenses en alerta por estafas para robar datos personales

Los ciberdelincuentes están viendo a la cuarentena como una gran posibilidad para estafar a miles de personas debido al uso masivo de las nuevas tecnologías y aprovechando la desesperación de muchas personas por la delicada situación económica que están atravesando. La suplantación de identidad para robar datos, conocida como “phishing”, es una de los métodos más utilizados y en nuestra ciudad son muchos los vecinos que lo vienen alertando: algunos lograron darse cuenta a tiempo, pero otros cayeron en la trampa y le terminaron brindando información personal a los estafadores.

“Mi hermano me envió por WhatsApp un mensaje en donde se informaba que ingresando a un cierto link te anotabas para que el Gobierno Nacional te de una ayuda de $50.000 y la Tarjeta Alimentar. Él pensó en mí porque todo esto de la cuarentena complicó mi actividad laboral. Al principio me entusiasmé, pero por suerte mi hijo me alertó de que era una estafa”, le contó a este medio Juan Carlos (58 años), uno de los tantos platenses que recibieron este tipo de mensajes.

La clave del éxito de quienes están detrás de estas maniobras es el nivel de detalle: utilizan logos, colores y fuentes de letras iguales a las oficiales para que cualquiera caiga. Los mensajes se viralizan rápidamente y en pocos minutos están en el celular o la computadora de cualquier persona. “Hace una semana me llegó un mail, supuestamente de Netflix, diciendo que había un error con mi tarjeta de crédito y que tenía que ingresar los datos de nuevo en un enlace que me daban. Me pareció extraño y por eso llamé a mi hija mayor. Le mandé una captura de pantalla y me dijo que era falso”, relató María (63 años), una jubilada que reside en Los Hornos.

Omar (52 años) no tuvo la misma suerte, ya que días atrás cayó con una supuesta ayuda estatal. “Uno al estar complicado con la plata, porque soy comerciante, intenta buscar algo que te de aire. Pero lamentablemente termina más expuesto a estafadores. Ingresé a un link que mandaron a un grupo de WhatsApp de amigos, en donde varios caímos, que hablaba de una Tarjeta Alimentaria de $25.000. Completé unos datos que, la verdad, no sé para que los quieren porque por suerte no me pedían ninguna tarjeta de crédito”, le contó a este diario con resignación.

Ante la gran cantidad de denuncias de “phishing” que apelaban a supuestas ayudas de Nación en tiempos de coronavirus, ANSES tuvo que salir a advertir días atrás que en caso de recibir algún contacto en nombre de la entidad se aconseja no brindar información personal y remitirse únicamente al sitio web (www.anses.gob.ar) o a sus redes sociales oficiales.

Algo similar ocurrió con Shell Argentina, que tuvo que sacar un comunicado porque estaba circulando un mensaje en las redes sociales que aseguraba que dicha empresa regalaba combustible tras completar un formulario. “Queremos manifestar enfáticamente que esto es falso y el sitio en cuestión no es una página de nuestro dominio. Solicitamos a todos nuestros clientes y a la población en general estar atentos y no compartir sus datos, de modo de no ver vulnerada su privacidad con este tipo de acciones promovidas de manera ilegítima”, aseguraron desde la entidad.

“Me la pasó mi hermano y dos amigas. Pensé que era cierto y entusiasmada con obtener nafta gratis lo empecé a mandárselo a todo el mundo hasta que un conocido me explicó que era mentira. Antes me insultó de arriba abajo”, recordó en diálogo con este medio Alejandra (49), quien recibió el mensaje de combustible gratis a través del WhatsApp y lo viralizó por el mismo medio. En segundos, una porción de sus contactos se convirtieron en posibles víctimas de este tipo de estafas. Así de rápido se propaga el “phishing”.

Emiliano Piscitelli, especialista en Ciberseguridad y CEO de VHGroup, diálogo con este medio sobre la ola de “phishing” en tiempos de aislamiento obligatorio e indicó: “Si bien siguen siendo las mismas técnicas de siempre, ha aumentado en tiempos de cuarentena. Donde han puesto el foco es en el pretexto, el por qué te contactan: el pago del IFE, Tarjetas Alimentar, bonos que las empresas dan por el tema de la cuarentena, entre otros”.

Y agregó: “Se aprovecha el acceso a la tecnología de un montón de grupos que antes no lo hacían, como los adultos mayores; además está todo el mundo con el teléfono mucho más tiempo que antes. Este tipo de estafa igualmente no va dirigida específicamente a un segmento o grupo de personas. Si dentro de los que reciben, caen este tipo de personas, mejor para ellos porque son más vulnerables. Pero cuando está bien apuntado, un grupo de personas de una empresa por ejemplo, ahí se llama spear-phishing y es mucho más sofisticado”.

UNA CLAVE: NADIE TE REGALA NADA

Para evitar caer en la trampa a través de la modalidad “phishing”, Piscitelli dejó un claro mensaje: “Nadie te regala nada. Así de fácil. Si alguien te llega a regalar algo, por esas casualidades de la vida, no va a ser porque vos reenvíes 20 mensajes en una cadena de WhatsApp. Las empresas no hacen ese tipo de cosas”.

Siguiendo por la misma línea, puntualizó: “Si dudas de si puede ser verdad, lo que tenés que hacer es ir al sitio oficial de la institución o empresa que te está dando el supuesto beneficio y fijarte si existe esa promoción. Si es real, tiene que estar ahí”

Otra recomendación que suele hacerse apunta a fijarse que el enlace al que ingresamos tenga un “candadito verde” en el costado izquierdo, pero Piscitelli en este punto hace una advertencia: “El candado solo te dice que tu dispositivo se está conectando de forma segura con el servidor, nada más. Pero no te asegura nada. Hay un montón de formas fáciles y gratis de conseguir el candado verde por parte de los estafadores”.

En relación al “phishing” a través de los mails, un aspecto a tener en cuenta para no morder el anzuelo de los estafadores es prestar atención a quién está mandando el mensaje. Si bien el nombre puede ser “Netflix”, “Shell” o “ANSES” (esto puede modificarse sin inconvenientes), hay que prestar atención y fijarse si el dominio del mail (lo que está después del arroba) es oficial.

Por otro lado, Piscitelli hizo énfasis en “no ser parte de la estafa” compartiendo mensajes que no sabemos de dónde provienen. “Al reenviar el mensaje uno es parte de esta estafa. Siempre lo que digo es preguntar quién se lo mandó a ese que te lo envío y que ese haga lo mismo. Ahí vas a ver que no se va a saber de dónde proviene y probablemente sea una estafa”, aseveró.

En el cierre de la charla con este diario, Piscitelli habló de la importancia de cuidar nuestra información. “El daño del robo digital es mucho más a largo plazo que el de bienes materiales. Están todos los datos de nuestra vida en las redes sociales, por ejemplo. ¿Por qué seguimos poniéndole alarma a la casa, doble llave y rejas a la ventana, mientras que en las redes sociales usamos solamente usuario y contraseña solamente y no doble factor de autenticación”, y sentenció: “No tomamos consciencia del valor de los datos”.

El “phishing” es la suplantación de identidad con el objetivo de estafar y obtener datos