Tyson le bajó el pulgar a Holyfield para su regreso

El mundo entero comenzaba a ilusionarse con disfrutar del tercer enfrentamiento entre Mike Tyson y Evander Holyfield, reeditando un duelo boxístico entre ambos.

Sin embargo, “Iron” confirmó en las últimas horas que no se enfrentará a su ex rival y compatriota, en un combate de exhibición, que marcará su regreso al pugilato después de 15 años de ausencia.

“No, no, tenemos muchos muchachos”, dijo `Iron`en el programa “Young Money radio” tras ser consultado sobre la posibilidad de que Holyfield, de 57 años, sea su contrincante en su vuelta al ring.

“Tenemos tantos tipos que quieren hacer esto. Estamos en llamadas, estamos haciendo negocios con muchachos en este momento. No vas a creer los nombres cuando se den a conocer. En algún momento de esta semana tendremos el contrato terminado”, agregó sin dar certezas sobre su potencial rival.

LA RECAUDACIÓN SERÁ DONADA

Tyson, de 53 años, además dejó en claro que su intención no es “ganar dinero” con la realización de la pelea y que lo recaudado será donado “a la caridad”.

“Cualquier dinero que obtengamos, se lo daré a alguien más. Yo no voy a ganar dinero, probablemente la compañía, mi esposa, porque ella está asociada conmigo, probablemente ganará algo, pero mi dinero se va (a la caridad)”, sentenció el ex campeón de los pesos completos.

“Voy a hacer este evento de caridad. Voy a tomar este dinero y ayudar a estas personas sin hogar, y vamos a ayudar a estos hermanos adictos”, reforzó el boxeador en plena charla.

“Yo he estado sin hogar y he sido adicto, así que conozco la lucha. No mucha gente ha sobrevivido como yo”, cerró el ex campeón del mundo.

DOS DUELOS PREVIOS Y EL MORDISCO EN LA OREJA

De haberse confirmado el enfrentamiento entre dos grandes exponentes del boxeo mundial como lo son Mike Tyson - Evander Holyfield, hubiese sido el tercer enfrentamiento entre ambos.

El primer duelo se llevó a cabo el sábado 9 de noviembre de 1996, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En aquela oportunidad, Holyfield derribó a Tyson, de tal manera que el árbitro se vio obligado a detener las acciones en el undécimo asalto. Mientras que la revancha daría lugar a una de las escenas más polémicas de la historia, con Tyson arrancando y escupiendo un trozo de una oreja de Holyfield, vencedor aquella noche por descalificación del rival. Ocurrió el 28 de junio de 1997 y el combate duró tres rounds.