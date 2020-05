Se tramitaron más de 3 millones de nuevos permisos para circular: paso a paso para obtenerlo

La secretaria de Innovación Pública de Nación, Micaela Sánchez Malcom, aseguró hoy que en sólo tres días se tramitaron más de 3 millones de permisos para circular durante el aislamiento social preventivo y obligatorio vigente hasta el próximo 7 de junio. Los nuevos permisos de circulación que se deben tramitar a través de la web www.argentina.gob.ar/circulacion entrarán en vigencia el próximo sábado 30 de mayo a las cero horas y para confeccionarlo puede ver el video de EL DIA que compaña esta nota.



La funcionaria explicó que “hay tres tipos de permisos”, uno para las tareas esenciales “que así fueron definidas por el decreto de presidencia”; otro para las tareas “que no son esenciales pero que sí están autorizadas a desarrollarse” durante el aislamiento y un tercer “permiso especial”.



Estas autorizaciones son para aquellos casos que, si bien no están contemplados como tareas esenciales o autorizadas, permiten la circulación para la “realización de trámites impostergables o cuestiones programadas por única vez”, dijo Sánchez Malcom en declaraciones a radio Continental.



Este permiso tiene una validez de 48 horas y sirve para aquellas personas que tengan un turno médico o bancario o deban realizar algún tipo de trámite impostergable.



Hay otros dos permisos especiales que se pueden tramitar y son para personas que “están realizando tratamientos prolongados en el tiempo por enfermedades o para los traslados por hijos o hijas que tienen que hacer madres y padres que están separados”.



Estos últimos dos permisos no tienen vencimiento y se “extienden automáticamente si se renueva la cuarentena”, explicó Sánchez Malcom.



Por último, la funcionaria aseguró que “se tramitaron más de tres millones de permisos en sólo tres días” y remarcó que “no hubo ningún inconveniente”, ni se reportó “ninguna caída de la página”.