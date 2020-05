"Perdí a mi mamá por falta de respiradores", el duro relato de un brasileño en La Plata

Eduardo Phylipe Brito Duarte es brasileño, tiene 20 años y estudia medicina en La Plata, pero con el parate por la pandemia de Covid 19 pudo volverse a su país para estar cerca de la familia. Y en este contexto sufrió un duro golpe: su madre, Viviane Brito da Paixão Ferreira, de apenas 42 años, falleció por coronavirus. Según contó él mismo a EL DIA, la pérdida de su mamá se dio “por falta de asistencia” por parte del gobierno que preside Jair Bolsonaro. “No pude ver a mi mamá con vida. Pude volver porque me ayudó el consulado y me desespera no poder hacer nada”, sentenció.

“Yo soy estudiante de medicina de La Plata, soy Brasileño y residente en La Plata y me gustaría hablar la situación de Brasil”, comenzó diciendo el protagonista con desesperación.

“Yo ahora estoy en Brasil y perdí a mi mamá por falta de respiradores. Ella trabajaba en la enfermería de un hospital y fue contaminada trabajando, y sin embargo no fue asistida”, comentó, y agregó que “acá el gobierno no hace nada y mi provincia Amapá (ciudad Macapá) es la que más muertes tiene en todo Brasil. Mi mamá murió por falta de asistencia y eso es muy irresponsable”.

“Ella fue contaminada trabajando en hospital y por falta de medicinas para la intubación, se me fue. Brasil pide ayuda. no hay equipamientos de protección individual, el problema es que el municipio y provincia no hace caso a estas cosas. Mi mamá era asmática y trabajaba igual. Tenía que ir a un hospital con equipamiento y acá hay muchos problemas para la salud. No tenían ni fármacos para una intubación”.

Asimismo, contó que su familia compró la medicación que necesitaba “pero no sabemos si el hospital se lo dio. Porque como hay faltantes las personas las roban. Después de eso fue a otro hospital y recibió oxígeno porque nuestra familia pudo conseguirlo. Quedó en una lista para ir a un hospital de mayor porte, de emergencia o centro de Covid. Ahí falleció el día 15 de mayo. Mi familia trabaja en salud y sabemos que ahí tampoco hay nada. Es una negligencia y desidia total”.

Pero todo este drama no terminó para Eduardo, quien no solo no pudo ver a su madre con vida sino que tampoco pudo acceder a su historial clínico: “Anteayer fui a ese hospital a buscar la histórica clínica y desapareció. Creo que el Gobierno está intentando no dármelo para que yo no vaya a la justicia. Estamos desesperados, no hay respiradores, no hay fármacos. Y eso que trabajaba en la salud, me imagino para alguien que ni siquiera está salud”

Por último, remarcó que desde el hospital ningún médico dio la cara para comunicar la triste noticia: “Mi mamá murió como sospecha de Covid, porque le había dado negativo un examen, pero en la tomografía que hicimos privada, se registró la sospecha del virus. Y ahí recién la pudimos trasladar al centro de complejidad. Ni siquiera el médico nos habló, la noticia nos la dio enfermería. Yo no estoy tranquilo, estoy mal”, cerró.